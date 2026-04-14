Tallinn vallandas mitme rikkumise tõttu huvikooli direktori

Eesti
Tallinna linnavalitsuse pressikonverents
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus otsustas ametist vabastada Tondiraba huvikooli direktori, sest kontrolli käigus selgus, et osa huvikooli õpetajaid ei vastanud keelenõuetele ning koolis oli tehtud kahtlaseid tehinguid.

Tallinna linnavalitsus otsustas teisipäevasel istungil vabastada ametist Lasnamäel asuva Tondiraba huvikooli direktori Anton Karavajevi, kes oli selleks esitanud ka avalduse.

Karavajev esitas avalduse aga pärast seda, kui Tallinna haridusamet ja linna sisekontroll olid uurinud huvikoolis toimuvat ning leidnud mitu rikkumist.

Tallinna abilinnapea Andrei Kante ütles, et viimastel kuudel jõudsid linnavalitsuseni mitmed kaebused huvikooli tegevuse kohta ja asjaolude selgitamiseks viis haridusamet läbi kontrolli õppekorralduse üle ning sisekontroll uuris võimalikke tehinguid seotud osapooltega.

Haridusameti kontrolliga selgus, et õppetööd viisid huvikooli läbi isikud, kes ei vastanud kehtivatele keelenõuetele. Tallinna hariduse infosüsteemi LAUR oli aga õppetöö läbiviijateks märgitud isikud, kes sellega tegelikult ei tegelnud, ütles Kante. "Dokumentatsioon ja tegelik olukord ei olnud kooskõlas," märkis ta.

Lisaks tuvastati tõsine rikkumine: õppetöö oli deklareeritud eestikeelsena, kuid sisuliselt see nii ei olnud, lausus Kante.

Sisekontroll järeldas võimalikke seotud isikutega tehtud tehinguid uurides, et kaebuses esitatud väited on leidnud kinnitust. Kante sõnul on nendest asjaoludest teavitatud ka politseid.

Kui Karavajevile anti võimalus sisekontrolli järeldusi kommenteerida, esitas ta hoopis töölepingu ülesütlemise avalduse.

Linn lõpetas seejärel Karavajeviga töölepingu ning linnavalitsus soovib, et toimunule annaks oma hinnangu ka õiguskaitseorganid, lausus Kante.

"Tegu on väga kahetsusväärse juhtumiga ja on oluline, et me õpiks tekkinud olukorrast ja teeksime vastavad järeldused, et vältida taolisi olukordi," lausus Kante.

Toimetaja: Marko Tooming

Tallinn vallandas mitme rikkumise tõttu huvikooli direktori

