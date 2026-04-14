Tänavu istutab RMK kokku 19 miljonit istikut

Rohkem kui kunagi varem plaanib riigimetsa majandamise keskus istutada metsa paikadesse, kus see pole varem kasvanud. Tänavu istutatakse riigimetsa kokku 19 miljonit istikut.

RMK on kavandanud uut metsa istutada ligi 500 hektarile, seda näiteks väheväärtuslikele rohumaadele, karjääridesse või maadele, kus kunagi olid veetud elektriliinid.

"Teistmoodi on natuke see aasta see, et me mittemetsamaid metsastame rohkem kui varasematel aastatel - kasutusest väljasolevad rohumaad, põõsastikud ja demonteeritud liinitrassid," sõnas RMK kagu piirkonna metsakasvatusjuht Indrek Karolin.

Üle Eesti istutatakse riigimetsa tänavu 8,3 miljonit mändi, 7,3 miljonit kuuske, 2,7 miljonit kaske ja 650 000 sangleppa. Kuid metsa rajamine ei piirdu ainult taimede istutamisega.

"Me vaatame jooksvalt langid üle, et kas rohttaimestik tuleb peale ja kas on vaja neid väikesi taimi aidata, päästa või tuleb võsa peale. Me 15-20 aastat käime siin tegelikult hooldamas. Kokku võib-olla viiel kuni seitsmel korral vastavalt vajadusele," lausus Karolin.

Võrumaal tegutsevad metsaistutajad teavad rääkida, et töö ei ole alati kerge, sest pinnas ei ole igal pool pehme ja liivane, vaid sageli kõva ja savine ning ikka ja jälle leitakse istutustöid tehes teise maailmasõja aegseid lõhkekehi.

"Vahepeal pead kuus lööki maapinda panema, et leida õige koht, aga kaks-kolm korda kevadel satuvad mehed ka mürskude peale. Siis tehakse teavitus päästeametile, aga eks ta natuke ohtlik on, sest piirkond on selline, kus palju mürske on tulnud välja maapinna ülestöötamisega," sõnas metsaistutaja Tarmo Piirmann.