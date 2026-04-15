Reuters: USA ei pikenda Iraani nafta suhtes kehtestatud sanktsioonide erandeid

Välismaa
Naftatanker sisenemas Qingdao sadamasse Hiina idaosas asuvas Shandongi provintsis.
Naftatanker sisenemas Qingdao sadamasse Hiina idaosas asuvas Shandongi provintsis. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

USA ei pikenda sel nädalal aeguvat 30-päevast erandit sanktsioonidele, mis anti juba tankeritele laaditud Iraani naftale ja laseb nädalavahetusel vaikselt aeguda ka sarnasel Venemaa naftale kehtestatud sanktsioonide erandil, ütlesid kaks valitsusametnikku teisipäeval Reutersile.

See annab märku, et rahandusministeerium rakendab Iraani vastu "täie jõuga majanduslikku raevu",  ütles üks ametnikest kasutades väljendit, mis viitab ilmselgelt USA sõjalisele kampaaniale Iraani vastu, millele anti nimeks operatsioon Eepiline raev (i.k. Epic Fury).

Trumpi administratsioon on juba ammu öelnud, et avaldab Iraanile maksimaalset survet tema tuumaprogrammi ja Lähis-Ida teistes riikides tegutsevate käsilasvõitlejate toetamise tõttu, kuigi sanktsioonidega kaetud nafta on jätkuvalt Hiinasse jõudnud.

USA rahandusministeeriumi 20. märtsil välja antud erand võimaldas jõuda maailmaturgudele umbes 140 miljonil barrelil naftat ja aitas leevendada survet energiavarustusele Iraani-vastase sõja ajal, ütles rahandusminister Scott Bessent märtsis. Erand aegub 19. aprillil.

Allikate sõnul ei pikendanud USA Vene nafta merel varustamisele antud erandit, mis aegus laupäeval.

Need sammud annavad märku Trumpi administratsiooni segaste püüdluste lõppemisest kasutada sanktsioonide erandeid naftavarude suurendamiseks ja ülemaailmsete energiahindade langetamiseks, mis on USA ja Iisraeli sõja algusest Iraani vastu järsult tõusnud.

USA mõlema partei seadusandjad kritiseerisid administratsiooni, öeldes, et sanktsioonide erandid abistavad Iraani majandust ajal, mil see sõdib USA-ga, ja Venemaa majandust ajal, mil see sõdib Ukrainaga.

Sellegipoolest on Washingtonil ka praegu rida võimalusi karistada institutsioone, mis tegelevad ebaseadusliku tegevusega suhetes Iraaniga, näiteks nafta ostmisega, sealhulgas teiseste sanktsioonide kehtestamine, ütles üks allikatest. "Lisaks, arvestades ÜRO sanktsioonide tagasipöördumist Iraanile ja riigi ajaloolist katset varjata end pealtnäha õigustatud tegevuse taha oma ebaseadusliku tegevuse läbiviimiseks, võib igasugune tegevus Teheraniga kaasa tuua täiendavaid sanktsioone," ütles isik.

Üks allikatest ütles, et rahandusministeerium avaldas teisipäeval survet riikidele ja administratsioonidele, kus asuvad pangad, mis USA väitel on aidanud raha Iraani jõuda. Rahandusministeerium saatis Hiinale, Hongkongile, Araabia Ühendemmiraatidele (AÜE) ja Omaanile kirjad, milles tuvastati pangad, mis on võimaldanud Iraani ebaseaduslikku tegevust.

Kirjad saabusid pärast seda, kui rahandusministeerium teavitas panku eelmise aasta lõpus, et Iraan töötles 2024. aastal USA korrespondentkontode kaudu vähemalt üheksa miljardit dollarit, kasutades mitmeid varifirmasid Hongkongis, AÜE-s ja mujal.

"Loodan teie kiiret tegutsemist Iraaniga seotud ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks ja peatamiseks, et vältida rahandusministeeriumi edasisi meetmeid," ütles Bessent kirjas, mille koopiat Reuters nägi.

Bessent ütles ajakirjanikele varem, et USA Hormuzi väina blokaad tagab, et ükski Hiina laev ega teine ​​ei pääse läbi.

"Seega ei saa nad oma naftat kätte. Nad saavad naftat, aga mitte Iraani naftat," ütles Bessent, lisades, et Hiina on ostnud üle 90 protsenti Iraani naftast ja see moodustab umbes kaheksa protsenti nende aastasest ostumahust.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Reuters: USA ei pikenda Iraani nafta suhtes kehtestatud sanktsioonide erandeid

