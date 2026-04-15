EL töötas välja vanusekontrolli rakenduse veebiplatvormide jaoks

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles kolmapäeval, et Euroopa Liidu vanusekontrolli rakendus veebiplatvormide jaoks on tehniliselt valmis ja peagi kasutamiseks saadaval.

Rakenduse eesmärk on kaitsta lapsi veebis leiduvate ohtude eest. Samal ajal liiguvad mitmed liikmesriigid edasi oma plaanidega piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale.

"Liigume edasi täiskiirusel ja otsusekindlalt oma Euroopa eeskirjade jõustamisel. Me paneme veebiplatvormid vastutama," ütles von der Leyen Brüsselis toimunud pressikonverentsil.

"See rakendus annab vanematele, õpetajatele võimsa tööriista laste kaitsmiseks. Meil ​​on nulltolerants ettevõtete suhtes, kes ei austa meie laste õigusi," lisas von der Leyen

Samal pressikonverentsil osales ka EL-i tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen, kes lisas, et Euroopa tasandil luuakse koordineerimismehhanism, et tagada vanusekontroll vastavates riiklikes süsteemides