EL töötas välja vanusekontrolli rakenduse veebiplatvormide jaoks

Välismaa
Ursula von der Leyen ja Henna Virkkunen Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLIVIER HOSLET
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles kolmapäeval, et Euroopa Liidu vanusekontrolli rakendus veebiplatvormide jaoks on tehniliselt valmis ja peagi kasutamiseks saadaval.

Rakenduse eesmärk on kaitsta lapsi veebis leiduvate ohtude eest. Samal ajal liiguvad mitmed liikmesriigid edasi oma plaanidega piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale.

"Liigume edasi täiskiirusel ja otsusekindlalt oma Euroopa eeskirjade jõustamisel. Me paneme veebiplatvormid vastutama," ütles von der Leyen Brüsselis toimunud pressikonverentsil. 

"See rakendus annab vanematele, õpetajatele võimsa tööriista laste kaitsmiseks. Meil ​​on nulltolerants ettevõtete suhtes, kes ei austa meie laste õigusi," lisas von der Leyen

Samal pressikonverentsil osales ka EL-i tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen, kes lisas, et Euroopa tasandil luuakse koordineerimismehhanism, et tagada vanusekontroll vastavates riiklikes süsteemides

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo