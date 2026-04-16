Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

Eesti
Hennadi Vaskiv
Hennadi Vaskiv Autor/allikas: facebook
Eesti

Austria politsei on kinni pidanud Johanna-Maria Lehtme juhitud MTÜ Slava Ukraini annetuste võimalikus väärkasutamises võtmerolli mänginud Hennadi Vaskivi. Nüüd ootab meest Ukrainale väljaandmine.

"Selgub, et Interpol pidas märtsi viimastel päevadel Austrias kinni Hennady Vaskivi, kes oli sinna saabunud USA-st," kirjutas Slava Ukraini likvideerija Ilmar Raag sotsiaalmeedias.

"Lvivi Frankivski rajoonikohus, kus toimub esimese astme kohtuprotsess Hennady Vaskivi üle, osaleb ka ametlikus taotluses Hennady Vaskiv välja anda Ukrainale," lisas Raag ja viitas Ukraina kohturegistritele.

Tõepoolest on registris näha otsus, mis räägib isiku Austriast väljaandmise ettevalmistamisest.

Raag ütles, et kuigi nimesid otsuses ära toodud ei ole, teab ta, et tegu on Vaskivit puudutava otsusega, sest ta on Ukraina prokuratuuriga sel teemal suhelnud.

Lisaks on tegu samal päeval algatatud kriminaalasjaga, mil tema Slava Ukraini nimel kuriteoteate Ukrainas tegi.

Raagi sõnul on veel märkimisväärsed süüdistuse kategooriad – majandustegevuse valdkonnas toime pandud kuriteod; kuritegelikul teel saadud vara legaliseerimine (rahapesu).

"Vaskivit süüdistatakse muuhulgas ka rahapesus, mis on täpselt see termin, mida ta ise olevat kasutanud, kui ta ütles oma meeskonnale jaanuari lõpus 2023, et "Ilmar süüdistab Johannat ja Ukraina meeskonda rahapesus."," märkis Raag.

"Tegelikult ei olnud mul tookord mingit aimu, et tegemist võib olla rahapesuga. Ma osutasin palju väiksematele probleemidele ja meie meeskonnal puudusid tookord täpseid tõendeid kuriteo tegelikust skeemist. Seepärast mind hämmastas tookord "rahapesu"termini kasutamine. Nüüd tuleb välja, et vähemalt Vaskivil võis juba sel hetkel olla selge arusaamine, millise paragrahvi alla tema tegevus käis," lisas Raag.

"Niisamuti on huvitav, miks Vaskiv tuli USA-st tagasi? Väidetavalt oli selle taga Ukraina Riikliku Juurdlusbüroo peibutusskeem, kus keegi austerlane lubas Vaskivile mingit töökohta. Täpselt ma seda ei tea, kuid igal juhul on näha, et Ukraina Riiklik Juurdlusbüroo on selle asjaga tõsiselt tegelenud," kirjutab Raag.

Lisaks kriminaalmenetlusele on likvideerimisel olev Slava Ukraini esitanud ka tsiviilhagi, et korvata organisatsiooni kunagise tegevjuhi Johanna-Maria Lehtme ja selle Ukraina koostööpartnerite tekitatud varaline kahju ning eraldi hagi mainekahju eest kokku umbes 750 000 euro ulatuses.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

10:44

UFC meistriks tulnud uus-meremaalase tiitlivöö läks tähistades kaduma

10:32

Riin Tamm: puudulik teadusjulgeolek võib teha e-Eestist NATO nõrga lüli

10:29

Riigikogu hakkab hindama õiguskantsleri rolli saadikupuutumatuse menetluses

10:28

Uue parvlaeva laadimistaristu läheb maksma 10 miljonit eurot

10:22

Verine sõjamäng äratas tapainstinkti asemel soovi suhelda elusatega

10:22

Marten Penu: noorte sooritatud kuriteod peavad olema meile õpetuseks

10:17

EL valmistab Iraani sõja mõju leevendamiseks ette toetusi ja subsiidiume

10:09

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

10:05

Tallinnas algab visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.04

Reuters: USA ei pikenda Iraani nafta suhtes kehtestatud sanktsioonide erandeid

15.04

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

15.04

Prokuratuur algatab Pihlakodu tegevuse uurimiseks kriminaalasja Uuendatud

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

15.04

Kohus mõistis avalikus kohas last vägistanud mehele 13-aastase vangistuse

15.04

Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

15.04

Sõja 1512. päev: Sõrskõi sõnul hoogustab Venemaa rünnakuid kogu rinde ulatuses Uuendatud

15.04

Magyar: Orbáni-meelne president peab tagasi astuma

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

ilmateade

loe: sport

10:44

UFC meistriks tulnud uus-meremaalase tiitlivöö läks tähistades kaduma

10:09

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

09:32

Jooksunädalal korraldatakse terviseradadel 150 tasuta treeningut

08:58

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

loe: kultuur

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

10:05

Tallinnas algab visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute

10:02

"Kiievi tort" pälvis Riia lühifilmide festivalil parima lühianimatsiooni auhinna

09:39

Sihtasutuse Tartu 2024 juhiks valiti Annela Laaneots

loe: eeter

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

15.04

PERH-i operatsiooniõed leevendavad tööjõupuudust humoorikate videotega

15.04

"Pealtnägija": munakanade heaolu ei taga ka seaduste täitmine

15.04

Kardioloog: istumine on uus suitsetamine

Raadiouudised

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

09:45

Juulist jõustuvad senisest rangemad nõuded sotsiaal- ja hooldustöötajatele

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:30

Raadiouudised (16.04.2026 09:00:00)

15.04

Riik püstitab peamiste teede äärde 50 mobiilsidemasti

15.04

Euroopa Liit plaanib nõuda internetis vanuse tuvastamiseks äpi kasutamist

15.04

Päevakaja (15.04.2026 18:00:00)

15.04

Kagu-Eestisse kerkib mitu uut padeliväljakut

15.04

Peter Magyar soovitas Ungari presidendil ametist lahkuda

