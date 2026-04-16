Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

"Selgub, et Interpol pidas märtsi viimastel päevadel Austrias kinni Hennady Vaskivi, kes oli sinna saabunud USA-st," kirjutas Slava Ukraini likvideerija Ilmar Raag sotsiaalmeedias.

"Lvivi Frankivski rajoonikohus, kus toimub esimese astme kohtuprotsess Hennady Vaskivi üle, osaleb ka ametlikus taotluses Hennady Vaskiv välja anda Ukrainale," lisas Raag ja viitas Ukraina kohturegistritele.

Tõepoolest on registris näha otsus, mis räägib isiku Austriast väljaandmise ettevalmistamisest.

Raag ütles, et kuigi nimesid otsuses ära toodud ei ole, teab ta, et tegu on Vaskivit puudutava otsusega, sest ta on Ukraina prokuratuuriga sel teemal suhelnud.

Lisaks on tegu samal päeval algatatud kriminaalasjaga, mil tema Slava Ukraini nimel kuriteoteate Ukrainas tegi.

Raagi sõnul on veel märkimisväärsed süüdistuse kategooriad – majandustegevuse valdkonnas toime pandud kuriteod; kuritegelikul teel saadud vara legaliseerimine (rahapesu).

"Vaskivit süüdistatakse muuhulgas ka rahapesus, mis on täpselt see termin, mida ta ise olevat kasutanud, kui ta ütles oma meeskonnale jaanuari lõpus 2023, et "Ilmar süüdistab Johannat ja Ukraina meeskonda rahapesus."," märkis Raag.

"Tegelikult ei olnud mul tookord mingit aimu, et tegemist võib olla rahapesuga. Ma osutasin palju väiksematele probleemidele ja meie meeskonnal puudusid tookord täpseid tõendeid kuriteo tegelikust skeemist. Seepärast mind hämmastas tookord "rahapesu"termini kasutamine. Nüüd tuleb välja, et vähemalt Vaskivil võis juba sel hetkel olla selge arusaamine, millise paragrahvi alla tema tegevus käis," lisas Raag.

"Niisamuti on huvitav, miks Vaskiv tuli USA-st tagasi? Väidetavalt oli selle taga Ukraina Riikliku Juurdlusbüroo peibutusskeem, kus keegi austerlane lubas Vaskivile mingit töökohta. Täpselt ma seda ei tea, kuid igal juhul on näha, et Ukraina Riiklik Juurdlusbüroo on selle asjaga tõsiselt tegelenud," kirjutab Raag.

Lisaks kriminaalmenetlusele on likvideerimisel olev Slava Ukraini esitanud ka tsiviilhagi, et korvata organisatsiooni kunagise tegevjuhi Johanna-Maria Lehtme ja selle Ukraina koostööpartnerite tekitatud varaline kahju ning eraldi hagi mainekahju eest kokku umbes 750 000 euro ulatuses.