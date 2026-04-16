Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

Pärnu maantee ümberehituse eskiis. Lõik kino Kosmose juures.
Tallinna linn plaanib rekonstrueerida Pärnu maantee lõigu Estonia puiesteest kuni viaduktini, rajades muu hulgas mõlemale poole teed eraldatud rattateed ning parandades ühistranspordi liikumiskiirust, teatas linna pressiteenistus.

Tallinn kavatseb ümber ehitada Pärnu maantee lõigu Vabaduse väljakust kuni Pärnu maantee viaduktini.

Eskiisprojekti järgi ehitatakse Pärnu maantee mõlemale poole eraldatud rattateed, laiendatakse kõnniteid ning muudetakse ülekäigud selgemaks. Suuremad ümberehitused on kavandatud Liivalaia ja Vineeri tänava ristmikul, teistes lõikudes tehakse väiksemaid parandusi.

Selleks, et ühistransport saaks sujuvamalt liikuda, on plaanis on luua eraldatud ühistranspordikoridorid ja -peatused, kus hakkavad peatuma nii bussid kui ka trammid.

Eskiisi visuaalidelt on näha, et trammipeatused saavad uue asukoha: Tõnismäel asuv peatus liigutatakse Liivala ja Suur-Ameerika ristmiku juurde ning praegune Vineeri peatus hakkab asuma vahetult enne viadukti.

Pärnu maanteele lisatakse haljastust, taastatakse ajalooline puiestee ning parandatakse sademevee ärajuhtimist. Uuendatakse ka vananenud taristu ja parandatakse ristmike lahendusi, et vähendada liiklusõnnetuste riski ja luua paremat tänavaruumi, teatas pressiteenistus.

"Pärnu maantee uuendamine on oluline samm selleks, et värskendada tänavaruumi, muuta ühistranspordiga liikumine kiiremaks ja turvalisemaks ning luua ka ratturitele eraldi teed," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Pärnu maantee lõigu ümberehituse projekti avalik arutelu toimub 22. aprillil kell 17.30 Tallinna inglise kolledžis.

Valminud eskiisprojekti täpsustatakse projekteerimise käigus. Esitatud ettepanekud vaadatakse läbi ning neid kaalutakse projekti koostamisel vastavalt tehnilistele, ruumilistele ja eelarvelistele võimalustele.

Toimetaja: Marko Tooming

