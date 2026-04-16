Rafineerimistehase tulekahju andis löögi Austraalia varustuskindlusele

Austraalias põles tähtis rafineerimistehas
Iraani sõda piirab kütusetarneid Austraaliasse ning hiljuti toimus riigi ühes tähtsamas naftatöötlemistehases suur tulekahju. Riigis kasvab mure hinnatõusu ja kütuse võimaliku normeerimise pärast.

Tulekahju laastas Melbourne'ist edelas asuvat Viva Energy rafineerimistehast. Töölised evakueeriti ja pääsesid vigastusteta.

"Järgnevatel päevadel uurime, kuidas saaksime rafineerimistehase tööd jätkata ilma, et peaksime kasutama neid kahte tulekahjust mõjutatud üksust. Oleme varemgi sel viisil tegutsenud, seega oleme väga kindlad, et suudame seda teha," ütles Viva Energy tegevjuht Scott Wyatt. 

"Hakkame tootmist uuesti suurendama alles siis, kui oleme kindlad, et suudame seda ohutult teha," lisas Wyatt. 

Austraalia sõltub Aasia impordist, kuna riik on viimase kahe aastakümne jooksul sulgenud kuus oma kaheksast rafineerimistehasest. Iraani sõda piirab nüüd naftatarneid ja valitsuse andmetel on Austraalial umbes 38 päeva bensiinivaru. Diislikütuse varu on 31 päevaks ja lennukikütust ainult 28 päevaks

Analüütikud hoiatavad juba peatselt toimuva hinnatõusu eest. Ka Austraalia lennufirmad Qantas, Jetstar ja Virgin pidasid Vivaga läbirääkimisi mõju üle oma tarnetele pärast seda, kui ettevõte kinnitas, et rafineerimistehas vähendas neljapäeval bensiini, diislikütuse ja reaktiivkütuse tootmist.

Grattani Instituudi energiaanalüütik Alison Reeve ütles Victoria osariigi elanikele, et nad peaksid olema valmis lühiajaliseks järsuks hinnatõusuks. Temaga nõustus Austraalia riikliku ülikooli tarneahela ekspert David Leaney. Ta lisas, et tulekahju mõjutab bensiini kättesaadavust kogu Victoria osariigis.

Victorias elab ligi seitse miljonit inimest ning see on rahvaarvult Austraalia suuruselt teine osariik.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et viimased tarnehäired tulevad ajal, mil austraallased juba maadlevad bensiini ja diislikütuse hinnatõusuga. Kümned tanklad on juba ilma bensiinita ning viimane tulekahju süvendab tarnehäireid veelgi.

Opositsioon nõuab nüüd, et peaminister Anthony Albanese suurendaks kütusevarusid ning tugevdaks Austraalia varustuskindlust. Opositsioonijuht Angus Taylor nõudis neljapäeval, et valitsus suurendaks kohalikku toornafta tootmist ja keskenduks uute reservide leidmisele.

"Me peame nafta maa alt välja saama, me oleme riik, mida on õnnistatud suurepäraste loodusvaradega, kasutagem neid," ütles Taylor. 

Toimetaja: Karl Kivil

