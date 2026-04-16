Lippus jäi ka teisel katsel Tallinna linnavolikogu aseesimeheks valimata

Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon esitas Tallinna linnavolikogu teise aseesimehe ametikohale Madle Lippuse, kelle kandidatuur ei leidnud ka teiskordsel hääletamisel toetust.

Salajastel valimistel toetas Lippust 32 saadikut, vastu oli kaks. Aseesimeheks saamiseks oli Lippusel vaja vähemalt 40 häält.

"Küsimus on eelkõige poliitilises kultuuris või praegusel juhul poliitilises kultuurituses. Seni on protsessi venitamiseks ja õigustamiseks otsitud erinevaid ettekäändeid. Nüüd ei otsita enam neidki," ütles Lippus asja kohta ise.

Sotsid esitasid Lippuse volikogu aseesimehe kandidaatiks ka jaanuaris, kuid siis jäi sots samuti valimata, kui teda toetas 26 saadikut.

Uus volikogu otsustas juba eelmise aasta 2. detsembril toimunud istungil, et volikogul on kaks aseesimeest. Samal istungil valis volikogu üheks aseesimeheks Sven Sesteri Isamaast, kes esindab võimuliitu.

Teise aseesimehe koht kuulub kolme opositsioonifraktsiooni – sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Parempoolsete – kokkuleppe järgi suurimale opositsioonifraktsioonile ehk sotsiaaldemokraatidele.