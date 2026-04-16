Reedel on oodata nii vihma kui ka päikest

Saabuv öö tuleb meil madalrõhuala loodeservas veel mitmel pool vihmane. Päeval õhurõhk lääne poolt alates tõuseb ja sunnib madalrõhuala taganema itta. Sajupilved vähehaaval hajuvad ning päevased temperatuurimaksimumid tõusevad 14 kraadi juurde.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vihma. Paiguti tekib ka udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhusooja on 2 kuni 7 kraadi.

Reede hommik tuleb pilves selgimistega ning kohati rabistab vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 2-8 m/s ning õhutemperatuur on 4 kuni 7 kraadi.

Kui ennelõunal on veel vahelduva pilvisusega ning kohatiste hoovihmadega ilm, siis pärastlõunal Põhja-Eestist alates taevas selgineb ja sadu lakkab. Tuul puhub põhjakaarest 3-9, iiliti kuni 12 m/s. Sooja on oodata 11 kuni 16, tuulepealsel rannikul kuni 6 kraad.

Laupäev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, sajuta ning sooja on keskmiselt 12 kraadi. Pühapäeval on pilvisus muutlik, olulist sadu oodata pole, kuid keskmine õhutemperatuur langeb 7 kraadi peale. Jahedus jääb meile õnneks vaid üürikeseks, sest juba esmaspäeval on sooja keskmiselt 11 ning teisipäeval 12 kraadi. Pilvisus uue nädala alguses hõreneb ning ilmad on sajuta.