Läti parlamendisaadikud näeks Rail Balticu projekti ümber tegemist

Läti seimi liikmete arvates tuleks kogu Rail Balticu projekt ümber teha ja muuta see jõukohasemaks, sest riigieelarvest pole lähiaastail kiirraudtee jaoks võimalik lisaraha leida. Parlament on vastu võtmas Rail Balticu seadust, et määratleda, kuidas projekti juhitakse ja kes mille eest vastutab.

Riia üks põnevamaid kohti on sild üle Daugava ehk täpsemalt sild eikuhugi. Võib vaid ette kujutada, millise kiirusega võiksid sealt sõita rongid Poola suunas. Paraku aga lõppes raha enne otsa, kui see sild valmis sai.

Teeme natuke siit, natuke sealt - kuniks raha on. Nii on Rail Balticuga kogu Lätis, Daugava ääres, lennujaama terminalis, keskraudteejaamas ja ka põhitrassi ehitades, sest Eesti-poolsel suunal ei toimu midagi.

"Rail Balticu ehitus on takerdunud paljudesse kõrvalprojektidesse, mis on oluliselt tõstnud kulusid. Viimase paari-kolme aastaga oleme püüdnud kõike seda avalikkuse ette tuua ja vähendada kohustusi," ütles Läti seimi Progressiivide fraktsiooni esimees Andris Šuvajevs.

Kui võrrelda Läti seimis toimuvaid arutelusid Rail Balticu üle ja reedel toimunud Baltimaade peaministrite kohtumise optimismi, jääb mulje, nagu räägitaks kahest erinevast projektist.

"Projekt on nii ulatuslik, et keegi ei suuda ka praegu öelda, palju selle teostamine kokku maksab. Kogu vaba raha, mis riigieelarves lähiaastatel tekib, suunatakse kaitsekulude tõstmiseks. Kas eelarves jääb lisaraha Rail Balticule, on keeruline öelda. Võimalik, et peame edasi liikuma aeglasemalt. Ametlikes dokumentides on praegugi veel Rail Balticu valmimisaeg 2030. aasta, kuid iga vähegi mõtlev inimene mõistab, et see

pole reaalne. Ja mitte ainult Läti suutmatuse tõttu," ütles Läti seimi Roheliste ja Talurahva Liidu fraktsiooni esimees Harijs Rokpelnis.

Projekti vähendamisest ja kokkuhoiust on Evika Silina valitsuse ajal räägitud palju, aga uut tegevuskava pole endiselt.

"Trass jaotab riigi kaheks osaks, kuid ei loo ühendust ühegi suurema linnaga. Rong ei jõua pealinna Riiga ja ei rajata ühendust ka sadamaga. Meil tuleb ka ehitada ülikallid viis silda üle jõe," lausus Läti seimi Ühinenud Nimekirja fraktsiooni liige Andris Kulbergs.

Praegune parlamendi enamus toetab Rail Balticut. Aga raha pole sellega kaasnenud.

"Parlamendis toetab praegu Rail Balticut kaks kolmandikku saadikutest ehk vajalik enamus," sõnas Läti seimi Uue Ühtsuse fraktsiooni esimees Edmunds Jurevics.

Osa saadikuid soovitab aga Rail Balticu üldse pausile panna.

"Välisministeeriumi ja teiste ministeeriumide esindajad peaks alustama kõnelusi eestlaste ja lätlastega, et sel moel pole võimalik Rail Balticut ehitada. Pole võimalik leida 20 miljardit eurot," ütles Läti seimi sõltumatu saadik Aleksandrs Kiršteins.

Rail Balticu juhid nii transpordiministeeriumis kui ka ehitust korraldavas ettevõttes muudkui vahetuvad. Kaks mammutit - Rail Baltic ja Air Baltic - nõuavad Läti riigilt lisaks rahale ka rohkem tarkust ja kogemust, kui sel pakkuda on.