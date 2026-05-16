Läti president tegi Andris Kulbergsile ettepaneku moodustada valitsus

Andris Kulbergs. Autor/allikas: SCANPIX/LETA
Läti president Edgars Rinkevics tegi Läti parlamendis opositsioonis olevale Andris Kulbergsile ettepaneku moodustada uus valitsus.

Rinkevics kohtus seimi fraktsioonide esindajatega ning ütles peale seda, et Lätile on võimalik moodustada uus otsustus- ja teovõimeline valitsus ka enne oktoobri alguses toimuvaid parlamendivalimisi, kirjutab Läti ringhääling LSM.

Laupäeval tegi Rinkevics Kulbergsile ettepaneku moodustada uus valitsus.

Rinkevicsi sõnul on viimasel ajal juhtunu valguses mõistlik, et uue valitsuse moodustab praegune opositsioon.

"Retoorika ja viimase aja sündmused on olnud sellised, et need, kes on opositsioonis, peaksid saama võimaluse selle dünaamika muutmiseks," lausus Rinkevics.

Kulbergs kuulub seimi suurimasse opositsioonifraktsiooni Ühendatud Nimekiri, millel on parlamendis 13 liiget.

Rinkevics märkis, et tal on paljudes teemades Kulbergsiga samad arusaamad. Läti president lisas, et Kulbergsi ülesanne panna kokku uus valitsus saab olema keeruline.

"Ma loodan, et erakonnad on valmis konstruktiivseteks läbirääkimisteks, kuid need saavad olema keerulised," ütles Rinkevics.

Kulbergs on tähelepanu pälvinud näiteks seimi Rail Balticu uurimiskomisjoni juhina, kui on väitnud, et Rail Balticu valmimine aastaks 2030 on väga ebatõenäoline.

Senine peaminister Evika Silina (erakond Uus Ühtsus) andis neljapäeval toimunud pressibriifingul teada tagasiastumisest. Päev varem oli valitsuskoalitsioonist lahkunud Progressiivid, kes kutsusid Rinkevicsit üles avama konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks.

Eelmisel pühapäeval astus kaitseministri ametist tagasi Progressiivide liige Andris Spruds, kelle tagasiastumist nõudis Silina.

Läti seim kinnitas Evika Siliņa juhitud valitsuse ametisse 15. septembril 2023. Koalitsiooni kuulusid erakonnad Uus Ühtsus (JV), Roheliste ja Talunike Liit (ZZS) ning Progressiivsed.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: LSM

