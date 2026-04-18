Jahedam õhumass toob pühapäevaks tuulise ja jaheda ilma

Pühapäeval muutub ilm jahedamaks ning päevane temperatuur jääb enamasti alla 10 kraadi. Sadu ei ole ette näha, kuid ilm on tuuline ja seetõttu tundub õhk veelgi külmem.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 2 kuni 8, rannikul kuni 10, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Tuul puhub kirdest ja idast kiirusega 2 kuni 8, iiliti 11, rannikul kuni 10, iiliti 13 meetrit sekundis. Plusskraade on termomeetril 1 kuni 4.

Ka päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm olulise sajuta. Puhub kirde- ja idatuul 4 kuni 10, iiliti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on oodata 6 kuni 10, rannikul kuni 4 kraadi.