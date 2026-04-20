Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast
Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu esmaspäeva Venemaa naftataristut ning droonid tabasid Krasnodari krais asuvat Tuapse naftatöötlemistehast ja sadamat.

- Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast;

- Zelenski teatas uutest julgeolekukokkulepetest partneritega.

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu esmaspäeva Venemaa naftataristut ning droonid tabasid Krasnodari krais asuvat Tuapse naftatöötlemistehast ja sadamat. 

Kohalikud elanikud teatasid, et droonid ründasid Tuapse naftatöötlemistehast ja sadamat, süüdates seal suure tulekahju. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et piirkonnas on puhkenud ulatuslik tulekahju.

Zelenski teatas uutest julgeolekukokkulepetest partneritega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval, et Ukraina valmistab järgmiseks nädalaks ette uusi julgeolekukoostöö kokkuleppeid rahvusvaheliste partneritega.

Oma videopöördumises ütles Zelenski, et Ukraina õhukaitse, relvajõudude toetamine ja kaitsevõime tugevdamine on jätkuvalt püsivaks prioriteediks.

"Valmistame järgmisel nädalal ette olulisi teadaandeid seoses meie julgeolekukoostööga partneritega. Me ei unusta, et Ukraina õhukaitse, meie armee toetamine ja meie kaitse tagamine jäävad püsivateks prioriteetideks. Tulemas on uusi julgeolekukokkuleppeid – Rustem Umerov teeb vastavate riikidega tööd," rääkis riigipea.

Zelenski mõistis varem päeval hukka Vene naftale kehtestatud sanktsioonide leevendamise, mis järgnes USA otsusele pikendada erandit, mille eesmärk on leevendada Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade järsku tõusu.

"Iga Vene nafta eest makstud dollar on raha sõja jaoks ning seda kasutatakse laastavateks löökideks Ukraina pihta," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

Zelenski sõnul on Venemaa saatnud sel nädalal Ukraina linnade ja asulate pihta üle 2360 ründedrooni, enam kui 1320 juhitavat lennukipommi ning ligi 60 erinevat tüüpi raketti.

"On oluline, et Vene tankerid peatataks ja neil ei lubataks naftat sadamatesse toimetada. Agressori naftaeksport peab vähenema ning Ukraina sanktsioonid töötavad jätkuvalt selle eesmärgi nimel," lisas Ukraina riigipea.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

