X!

Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

Varro Vooglaid riigikogus. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Riigikogu EKRE fraktsiooni saadik Varro Vooglaid pöördus riigikogu juhatuse poole seoses keeluga siseneda riigikogusse relvaga, kuna peab seda õigusvastaseks. Poliitik on õigusselguse huvides valmis kohtusse minema.

Vooglaid rääkis, et kui riigikogu liikmetele on väljastatud nii enese kui ka oma vara kaitsmiseks relvaluba, mis sisaldab ka õigust relva kaasas kanda, siis ei saa riigikogu sise-eeskirjaga neilt seda õigust võtta. "Mina leian, et selline regulatsioon on vastuolus seadusega."

Vooglaid nentis, et mure polegi selles, et riigikogu hoones peaks relvaga ringi käima, kuna seal on tema hinnangul turvaline keskkond. "Kuigi näiteks peaministri turvamehed käivad temaga kaasas ka riigikogu hoones, mis näitab, et ikka mingit ohtu tunnetatakse."

Vooglaid ütles, et laiem probleem on see, et ka riigikokku tööle minnes või sealt lahkudes ei saa relva kaasas kanda, mis on tema sõnul selge enesekaitseõiguse piiramine väljaspool riigikogu. "Riigikogusse tööle tulles ei saa ju autosse ka relva jätta, sest see on seaduse kohaselt keelatud."

Ta lisas, et relva kandes peab hoolitsema selle eest, et see ei satuks kolmandate isikute käsutusse. Vooglaid rääkis, et kui ta relva autosse jätab, ei saa ta seda aga tagada.

Vooglaid nimetas ka lahendusi olukorrale. Ta sõnas, et riigikogu liikmed võiksid hoiustada relva oma lukustatud kabinetis või anda selle politseile hoiule. Vooglaid lisas, et sellisel juhul oleks probleem lahendatud. "Aga selline absoluutne keeld, nagu praegusel juhul on, pole lihtsalt seaduspärane. See on õigusvastane minu veendumuse kohaselt."

Vooglaiu hinnangul pole riigikogusse relva hoiustamiseks relvakappi vaja. Ta sõnas, et riigikogu hoones on liikumine väga piiratud ja pääsevad sisse ainult inimesed, kes on läbinud turvakontrolli ja näidanud isikut tõendavat dokumenti. Vooglaid nentis, et kõikidel riigikogu liikmetel on lukustatavad kabinetid ja ta pole kuulnud, et keegi oleks nendesse kunagi sisse murdnud. "Selletõttu ma arvan, et kabinetti võibki käsitleda nagu relvakapina."

Poliitik lisas, et kui jätta relv kabinetti ja sellega lossis ringi ei käi, oleks probleem lahendatud.

Vooglaid ütles, et on valmis selle teemaga ka kohtusse pöörduma, sest riigikogu liikmeid, kes on saanud otseseid tapmisähvardusi, on palju, kaasa arvatud tema. "Ma olen saanud kümneid tapmisähvardusi aastate jooksul." Vooglaid rääkis, et just sel põhjusel ongi ta endale relvaloa hankinud, et olla valmis ja võimeline ennast kaitsma, kui keegi peaks tahtma neid ähvardusi ellu viia.

Vooglaid loodab, et riigikogu juhatus vaatab korra ümber ja leiab lahenduse. "Kui on vaja, siis ka õigusselguse huvides ja tulevaste riigikogu liikmete õiguste huvides, ma olen valmis seda küsimust ka kohtu teel lahendama."

ERR-i raadiouudised võtsid ühendust ka riigikogu kantseleiga, mille pressiteenistus vastas, et enne ei saa teemat kommenteerida, kui riigikogu juhatus teemat arutab.

