Riigikogu toetusrühm tahab lubada mootorratturid bussirajale

Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonnaülene üksmeel – lubada mootorrattad bussirajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna Linnatranspordi juht on muudatuse vastu.

Millal veel on Varro Vooglaid, Madis Timpson (Reformierakond) ja Tanel Tein (Eesti 200) nagu üks mees seisnud seaduse muutmise eest? Selgub, et maailmavaatelised erimeelsused aitab ületada mootorratas.

"Kui muidu on fraktsioonide vahel päris sügavad ja laiad kraavid kaevatud, siis ühtäkki nähtub, et kui ühiselt mingisuguse mõistliku asja eest seista, siis on täiesti võimalik ühisosa leida," ütles Vooglaid.

"Tundub, et ühised hobid ühendavad inimesi. Ma arvan, et kui sa oled mootorrattainimene, siis maailmavaade väga palju tähtsust ei oma," lausus Timpson.

Mõned nädalad tagasi lõid Reformierakonna, EKRE ja Eesti 200 saadikud mootorratturite toetusrühma. Kuus poliitikut ühendasid jõud, et muuta liiklusseadust – nii et edaspidi saaksid mootorratturid sõita ka ühissõidukirajal.

Kolm aastat tagasi mootorrattaload teinud Varro Vooglaid on veendunud, et tsiklite bussirajale lubamine teeb tema ja ka kõigi teiste elu paremaks.

"Sageli istudki ummikus mootorrattaga, vaatad, kõrval on terve rada tühi, saaksid rahulikult sõita sinna, mootorrattas kiirendab kiiremini kui autod ja bussid, kellelegi see ette ei jää. Tekib lihtsalt küsimus, et aga miks seda ei võiks teha, kellele see midagi halba teeks?" ütles Vooglaid.

"Eks me vaatasime natuke ka maailmas ringi ja lähiriikideski on päris mitu näidet, kus nad võivad seal sõita. Küll mitte igas linnas, aga lauskeeldu meie ümbruses eriti palju ei ole ja terves Euroopas tegelikult on niimoodi," lausus Timpson.

Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussirajal. Ja seda võiks proovida ka Eestis.

"Ühest küljest me oleme positiivselt meelestatud selle eelnõu osas – kui mootorratturitel on võimalus kasutada eraldi sõidurada või natuke tühjemalt sõidurada, siis ma usun, et see toidab ohutuse aspekti. Mootorratturid ei pea olema konfliktides autojuhtidega ummikutes. Samamoodi on vähem heitgaase, mida nad sisse hingavad," ütles PPA liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss.

Tallinna Linnatranspordi juht Kaido Padar hoiaks aga mootorrattad bussirajalt eemal.

"Meie üldine poliitika on see, et me tahaks kõik muud sõidukid, mis ühistranspordirajal liiguvad, pigem sealt ära saada. Elektriautosid tuleb juurde ja hübriide tuleb juurde ja jalgrattaid tuleb juurde, kõik peaks ära linnaruumi mahtuma – kindlasti ei tohiks seda teha ühistranspordi arvelt," lausus Padar.

Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Ühistranspordis kukkunud inimeste hulk on niigi tõusutrendis, ütles Padar.

"Ühistransport võiks tunduda justkui turvaline, aga ometi inimesed kukuvad ja tavalised kukuvad siis, kui kas auto või mõni muu objekt ees pidurdab või rada vahetab," lausus ta.

Vooglaid Padari muret ei mõista.

"Mootorratturid kiirendavad niivõrd palju kiiremini kui bussid. Kust see moment võiks üleüldse tekkida, kus nad teineteise sabas konkreetselt sõidavad, ma ma ei kujuta seda ausalt öeldes ette. Aga loomulikult, kui praktika peaks näitama, et hakkavad tekkima ohtlikud olukorrad, eks selle seadusemuudatuse saab ju alati ka tagasi pöörata," ütles Vooglaid.

Kõigepealt tuleb seadus vastu võtta. Ja õiguskomisjoni juht Madis Timpson usub, et see juhtub pärast riigikogu suvepuhkust.

"Ma arvan, et see sügisel võetakse vastu ehk järgmisel aastal jõustub plaani järgi 1. jaanuaril, aga järgmisel sõiduhooajal saaks äkki juba sõita," ütles Timpson.