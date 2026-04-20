Otse kell 15: Michal ja Joller vastavad saadikute arupärimistele

ERR-i uudistetoimetus otsib oma meeskonda Tartu korrespondenti

Riigikogu liikmete arupärimisele abivajavate laste ja noorte toetamise kohta ning erihoolekandeteenuse kättesaadavuse kohta vastab sotsiaalminister Karmen Joller.

Michal vastab riigikogu liikmete arupärimisele e-hääletamise auditeerimissüsteemi puudujääkide kohta, katastroofilise demograafilise olukorra kohta ja valitsuse poliitilise vastutuse kohta elektritootmisvõimsuste arendamise osas.

Esmaspäeval kell 15 vastavad peaminister Kristen Michal ja sotsiaalminister Karmen Joller riigikogu liikmete arupärimistele. ERR-i portaal näitab riigikogu täiskogu istungit otsepildis.

