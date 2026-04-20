Otse kell 15: Michal ja Joller vastavad saadikute arupärimistele
Esmaspäeval kell 15 vastavad peaminister Kristen Michal ja sotsiaalminister Karmen Joller riigikogu liikmete arupärimistele. ERR-i portaal näitab riigikogu täiskogu istungit otsepildis.
Michal vastab riigikogu liikmete arupärimisele e-hääletamise auditeerimissüsteemi puudujääkide kohta, katastroofilise demograafilise olukorra kohta ja valitsuse poliitilise vastutuse kohta elektritootmisvõimsuste arendamise osas.
Riigikogu liikmete arupärimisele abivajavate laste ja noorte toetamise kohta ning erihoolekandeteenuse kättesaadavuse kohta vastab sotsiaalminister Karmen Joller.
