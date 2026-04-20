Times: rahamured takistavad Briti mereväel Vene tankerite arestimist

Briti kuninglik merevägi ei ole hoolimata valitsuse lubadusest pidanud kinni ühtegi sanktsioonide alla pandud Venemaa tankerit. Ajaleht The Times kirjutab, et merevägi pole ühtegi laeva kinni pidanud, kuna võimud kardavad, et see võib osutuda liiga kulukaks.

Briti peaminister Keir Starmer lubas möödunud kuul Venemaa varilaevastikku senisest karmimalt ohjeldada. Ta lubas edaspidi relvajõududel ja ametiisikutel minna territoriaalvetes seilavatele laevadele, mis on riigi kehtestatud sanktsioonide all

Neid operatsioone pole aga toimunud, kuna valitsuses vaieldakse selle üle, kus tuleks arestitud laevu hoida ning milline ministeerium peaks selle eest maksma, teatas The Times.

Ametnikud on toonud esile Panamas registreeritud laeva MV Matthew juhtumi. Iirimaa võimud arestisid aluse 2023. aasta septembris. Pardal oli üle 2,2 tonni kokaiini, mille väärtus oli umbes 157 miljonit eurot. Laeva hooldus, turvalisus on läinud maksma üle 10 miljoni naela.

Väidetavalt on välisminister Yvette Cooper ja siseminister Shabana Mahmood veel mures, et tankerite arestimine võiks anda Vene palgasõduritele võimaluse Suurbritannias varjupaika taotleda.

Suurbritannia on seni mänginud Vene tankerite arestimisel vaid toetavat rolli. Aasta alguses võttis USA Suurbritannia toel Atlandi ookeani põhjaosas tankeri Marinera oma kontrolli alla. Prantsusmaa pidas aga hiljuti brittide toel kinni Venemaalt tulnud naftatankeri Grinch.

Starmeri ähvardus, et Ühendkuningriigi sõjaväelased lähevad laevade pardale näib olevat siiski vähendanud varilaevastiku liiklusvoogu La Manche'i väinas, kuna paljud sanktsioneeritud tankerid liiguvad nüüd hoopis läbi Põhjamere ja ümber Iirimaa ranniku.

Aprilli alguses teatas aga kaitseminister John Healey, et riik jälitas kuu aega kestnud salaoperatsiooni käigus Suurbritanniast põhja pool kolme Vene allveelaeva, mis liikusid tähtsate merealuste kaablite ja torujuhtmete lähedal.