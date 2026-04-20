Times: rahamured takistavad Briti mereväel Vene tankerite arestimist

Suurbritannia peaminister Keir Starmer
Suurbritannia peaminister Keir Starmer
Briti kuninglik merevägi ei ole hoolimata valitsuse lubadusest pidanud kinni ühtegi sanktsioonide alla pandud Venemaa tankerit. Ajaleht The Times kirjutab, et merevägi pole ühtegi laeva kinni pidanud, kuna võimud kardavad, et see võib osutuda liiga kulukaks.

Briti peaminister Keir Starmer lubas möödunud kuul Venemaa varilaevastikku senisest karmimalt ohjeldada. Ta lubas edaspidi relvajõududel ja ametiisikutel minna territoriaalvetes seilavatele laevadele, mis on riigi kehtestatud sanktsioonide all

Neid operatsioone pole aga toimunud, kuna valitsuses vaieldakse selle üle, kus tuleks arestitud laevu hoida ning milline ministeerium peaks selle eest maksma, teatas The Times.

Ametnikud on toonud esile Panamas registreeritud laeva MV Matthew juhtumi. Iirimaa võimud arestisid aluse 2023. aasta septembris. Pardal oli üle 2,2 tonni kokaiini, mille väärtus oli umbes 157 miljonit eurot. Laeva hooldus, turvalisus on läinud maksma üle 10 miljoni naela. 

Väidetavalt on välisminister Yvette Cooper ja siseminister Shabana Mahmood veel mures, et tankerite arestimine võiks anda Vene palgasõduritele võimaluse Suurbritannias varjupaika taotleda.

Suurbritannia on seni mänginud Vene tankerite arestimisel vaid toetavat rolli. Aasta alguses võttis USA Suurbritannia toel Atlandi ookeani põhjaosas tankeri Marinera oma kontrolli alla. Prantsusmaa pidas aga hiljuti brittide toel kinni Venemaalt tulnud naftatankeri Grinch.

Starmeri ähvardus, et Ühendkuningriigi sõjaväelased lähevad laevade pardale näib olevat siiski vähendanud varilaevastiku liiklusvoogu La Manche'i väinas, kuna paljud sanktsioneeritud tankerid liiguvad nüüd hoopis läbi Põhjamere ja ümber Iirimaa ranniku.

Aprilli alguses teatas aga kaitseminister John Healey, et riik jälitas kuu aega kestnud salaoperatsiooni käigus Suurbritanniast põhja pool kolme Vene allveelaeva, mis liikusid tähtsate merealuste kaablite ja torujuhtmete lähedal. 

Toimetaja: Karl Kivil

10:10

Hannes Soomer naaseb MM-sarja avaetapilt viienda kohaga

09:55

ERR-i teleuudised kell 9:00

09:40

Lajal kerkis koha võrra, Glinka ja Malõgina loovutasid positsiooni

09:37

Indrek Teder: prokuratuur ei ole kõrgeim kohus

09:22

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim Uuendatud

09:20

Raadiouudised (20.04.2026 09:00:00)

09:13

Poom andis Slovakkias nurgalöögist väravasöödu

09:09

08:59

Priit Humal: kas hunt on parim aednik?

08:49

Tais elav eestlane: venelased on Taisse teinud oma riigi

19.04

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna Uuendatud

19.04

Sõja 1516. päev: Ukraina sõjavägi tabas Rostovi oblastis asuvat droonitehast Uuendatud

06:32

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

19.04

Vaht: esmaspäeval võime turgude avanedes näha suurt kütusehindade hüpet

19.04

Trump lubas järjekordselt hävitada Iraani elektrijaamad ja sillad Uuendatud

19.04

Ida-Virumaal põles kõrgepingeliinialune maa

18.04

Sõja 1515. päev: Ukraina ründas Vene naftatehaseid, Krimmi naftahoidlat ja Läänemere sadamat

18.04

Tesla avab järgmisel reedel Eesti esinduse

19.04

Kiievis hukkus tulistamises vähemalt kuus inimest Uuendatud

19.04

Pakosta palkas Parempoolsete taustaga nõunikud

10:10

Hannes Soomer naaseb MM-sarja avaetapilt viienda kohaga

09:40

Lajal kerkis koha võrra, Glinka ja Malõgina loovutasid positsiooni

09:22

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim Uuendatud

09:13

Poom andis Slovakkias nurgalöögist väravasöödu

08:13

Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu uueks juhiks valiti Johan Elm

19.04

Galerii: Tõnu Ojale anti üle Lutsu huumoripreemia

19.04

Arvustus. Kas kameeliaõis peab närbuma?

19.04

Arvustus. Mulle meeldite te kõik!

08:49

Tais elav eestlane: venelased on Taisse teinud oma riigi

19.04

ETV2 tähistab teemaõhtuga Priit Aimla 85. sünnipäeva

19.04

Martin Herem: väga lihtne on olla ilma õige eesmärgita

19.04

Eestis elav ungarlane: kodumaale naasmine ei ole nii lihtne

19.04

Päevakaja (19.04.2026 18:00:00)

19.04

Asjade parandamises peegeldub vastupanu masstarbimisele

19.04

Tõnu Oja sai Palamusel kätte Oskar Lutsu huumoripreemia

19.04

Kohtla-Järve lähedal levis maastikupõleng 30 hektarile

18.04

Läti parlamendisaadikud näeks Rail Balticu projekti ümber tegemist

18.04

Ajaloolane: holokausti mälestamiseks tuleks rajada eraldi muuseum

18.04

Kallid nafta ja väetise hinnad võivad tõsta šokolaadi hinda

18.04

Päevakaja (18.04.2026 18:00:00)

17.04

Iraan teatas Hormuzi väina avamisest

17.04

Päevakaja (17.04.2026 18:00:00)

