Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

Eesti välisminister Margus Tsahkna koos Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Autor/allikas: Välisministeerium
Ukraina president Volodõmõr Zelenski lausus teleintervjuus, et Venemaal toimuv interneti ligipääsu piiramine võib olla seotud mobilisatsiooniga Balti riikide ründamiseks. Eesti poliitikute sõnul edastas Zelenski Kremli narratiivi ning selline sõnavõtt koostööd lihtsamaks ei tee.

Zelenski ütles pühapäeval antud teleintervjuus, et Venemaa on blokeerinud ligipääsu internetile mitte valitsuskriitiliste sõnumite tagasihoidmiseks, vaid eesmärgiga hoida ära pahameelt, mis tuleks kavatsetava suuremahulise mobilisatsiooniga.

Presidendi hinnangul on mobilisatsiooni eesmärgiks rünnata suuremahuliselt Ukrainat või hoopis Baltimaid.

Sarnane teema sattus tähelepanu alla Propastopi avaldatud nn Narva rahvavabariigi kajastusega, mis tõi linna külastama mitmeid välisajakirjanike.

" "Is Narva next?" [kas Narva on järgmine -inglise k.] toidab lääne ajakirjanikke tosinkond aastat. Nüüd on ei tea kes ja ei tea kust lauale visanud olematu "Narva rahvavabariigi" nagu halvaks läinud heeringa," kirjutas Narva linnapea Katri Raik siis sotsiaalmeedias.

Küsimusele, kas NATO algataks Balti riikide vastase rünnaku korral ühtset kaitset sätestava 5. artikli, jäi Zelenski teleintervjuus samamoodi kahtlevaks.

"Ma arvan, et võib-olla ei tahaks kõik riigid [Balti riike] toetada, aga minu arvates pole NATO riikidel valikut – vastasel juhul NATO-t enam ei ole. Nad peavad ühtselt tegutsema ja reageerima sellele, mida Putin potentsiaalselt teha võiks," sõnas Zelenski.

Välisminister Margus Tsahkna (E200) sõnas ERR-ile, et Ukraina on alates täiemahulise sõja algusest 2022. aastal korduvalt viidanud, et nad ei pruugi jääda ainukeseks, keda Venemaa ründab. Veelgi enam, mainitud on otsesõnu Balti riike.

Tsahkna sõnul ei tee liitlase sellised sõnavõtud koostööd aga kuidagi lihtsamaks. Lisaks ütles välisminister, et tõde Zelenski sõnavõtu taga ei ole.

"Sellised sõnavõtud esiteks ei vasta meie luureandmetele, meie ohupildi hinnangule. Me ei näe seda, et Venemaa koondaks oma vägesid või üldse valmistuks sõjaliselt kuidagimoodi ründama NATO-t või Balti riike, vaid pigem vastupidi. Venemaa ei ole väga tugevas seisus Ukraina rindel ja ka majanduslikult," sõnas Tsahkna.

NATO viienda artikli murenemisest Tsahkna hinnangul aga rääkida ei saa.

"Kindlasti ei anna tugevust juurde, kui Ameerika Ühendriikide president Trump
suhtub kriitiliselt Euroopa liitlastele NATO võtmes. Aga see ei tähenda, et NATO ei ole reageerimisvõimeline ja NATO absoluutselt kindlasti reageerib, kui ühte või teist liikmesriiki rünnatakse, siin ei ole mitte mingit kahtlust," lausus Tsahkna ning rõhutas, et Eestil on lisaks liidule ka enda kaitsevõime.

Mihkelson: Zelenski murendab NATO-t

Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson (Reformierakond) sõnas samuti, et tegemist pole esimese korraga, kui Ukraina juhtkond räägib, et Baltimaad on järgmised.

"Viibutatakse justkui Euroopa suunas näppu. Et vaadake, et kui meie peaksime kuidagiviisi nõrgemasse positsiooni sattuma või kaotama, siis järgmised olete teie või peaasjalikult siis Balti riigid, mis muidugi ei ole meeldiv ja kindlasti see toidab Venemaa narratiivi, et meie oleme võitjapool, meie ründame, teie olete taganejad ja kaotajad," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on ka ukrainlastega kohtudes teemat tõstatatud ning tema sõnul peaks tõsise ohu puhul liitlased selliseid sõnumeid vahetama omavahel, mitte meedias kära tekitama. Samas jäävad just meedias edastatud sõnumid tihtipeale spekulatsioonide tasemele.

"Zelenski rõhutas, et NATO peaks olema ühtne ja valmis Putini tegudele reageerima.
Ma olen nõus, et mitte ükski inimene ei ole lõhkunud viienda artikli usutavust nii palju, kui USA president Donald Trump, aga ka Ukraina president on seda murendamas," lausus Mihkelson.

Väliskomisjoni juhi sõnul ei tohiks aga Ukraina president kaasa aidata Venemaa jutupunktide levitamisele.

Helme: me oleme ise selle narratiivi loonud

EKRE juhi Martin Helme sõnul ei ole Zelenski sõnumis mitte midagi uut, ent tema sõnul on ka Eesti ise narratiivi loomisesse panustanud.

"Mulle tundub, et nad [diplomaadid] on ise selle narratiivi loonud tegelikult. Meil on olnud alates sellest ajast saadik, kui Ukraina sõda algas ju Reformierakonna keskne sõnum see, et inimesi tuleb hirmust lolliks ajada Venemaa ees ja siis selle hirmu varjus saab tõsta kõiki makse ja sisepoliitilist opositsiooni demoniseerida Kremli käsilasteks," sõnas Helme.

Zelenski eesmärgiks ongi Helme sõnul selliste sõnavõttudega luua hirmufooni, mis paneks liitlasi talle rohkem varustust andma.

"Inimeste lõputu stressi ajamine ja hirmutamine lõpuks enam ei tööta selle nimel, et kõik hakkaksid kontsentreeritumalt tegutsema, et sõjaohtu ära hoida või planeerida paremini, vaid see ongi muutunud retooriliseks lahmimiseks," ütles Helme.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Intervjueeris Indrek Kiisler

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:39

Prantsusmaa aitab Poola sõjaväele sidesatelliiti ehitada

16:16

Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

16:02

Riias vähenes pärast kaamerate paigutamist järsult punase tule eirajate arv

15:48

Nürburgringil GT3 autoga debüüdi teinud Martin Rump sai teise koha

15:26

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

15:20

Raadiouudised (20.04.2026 15:00:00)

15:20

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

15:13

Tallinna Kadrioru staadion saab lisahoone ja täismõõtmetes jalgpalliväljaku

15:04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

14:53

Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:32

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

19.04

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna Uuendatud

19.04

Vaht: esmaspäeval võime turgude avanedes näha suurt kütusehindade hüpet

19.04

Trump lubas järjekordselt hävitada Iraani elektrijaamad ja sillad Uuendatud

15:04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

06:09

Venemeelse ekspresidendi koalitsioon võitis Bulgaaria parlamendivalimised

19.04

Sõja 1516. päev: Ukraina sõjavägi tabas Rostovi oblastis asuvat droonitehast Uuendatud

06:32

Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

19.04

Louisianas lasi relvastatud mees kolmes paigas maha kaheksa last

ilmateade

loe: sport

16:16

Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

15:48

Nürburgringil GT3 autoga debüüdi teinud Martin Rump sai teise koha

15:26

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

14:53

Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

loe: kultuur

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

13:32

HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

12:34

Videod: ERR-i arhiivipärlid Ester Pajusoost

12:13

Loomingu Raamatukogus ilmus auhinnatud Ukraina romaan "Magus Darusja"

loe: eeter

13:41

Maarja Kivi: esinejaverd on meie peres päris palju

13:23

Toiduentusiast: fermenteerimine tõstab metsikute taimede toitainesisaldust

12:05

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Eik

11:46

Kristjan Lüüs: olen vaevelnud tubli poisi sündroomiga

Raadiouudised

13:10

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

13:10

Varro Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

12:25

Raadiouudised (20.04.2026 12:00:00)

10:35

Riik plaanib suurt rehabilitatsioonireformi

10:30

Bulgaaria valimised võitnud Progressiivne Bulgaaria soovib parandada suhteid Moskvaga

09:20

Raadiouudised (20.04.2026 09:00:00)

19.04

Tõnu Oja sai Palamusel kätte Oskar Lutsu huumoripreemia

19.04

Päevakaja (19.04.2026 18:00:00)

19.04

Asjade parandamises peegeldub vastupanu masstarbimisele

19.04

Kohtla-Järve lähedal levis maastikupõleng 30 hektarile

