Tallinna Kadrioru staadion saab lisahoone ja täismõõtmetes jalgpalliväljaku

Haukanõmme sõnul toimub praegu Kadrioru staadioni uuendamine, ajendatuna sellest, et tänavu tähistab staadion oma 100. sünnipäeva. "Me oleks muidugi tahtnud, et kogu Kadrioru staadioni uuenduskuur oleks võinud ka sellel aastal valmis saada, aga see selleks," lausus Haukanõmm.

Ehitajaga sõlmis lepingu endine linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) mullu septembri alguses.

"Kõige suurem ehitus käibki praegusel hetkel uue, niinimetatud B-hoone rajamiseks. Selles B-hoones, mida praegusel hetkel ehitatakse, on ruumid sportlastele ja treeneritele. Seal on treeningkohad, treening-, konverentsi- ja kontoriruumid, dopingukontrolli ruum ning sinna on projekteeritud ka näiteks jõusaalid. Kui kõik läheb kavandatult, siis peaks see B-hoone käesoleva aasta augustiks valmis saama," lausus Haukanõmm.

Kavas on ühendada B-hoone tunneliga peahoonega ning koos B-hoonega ehitatakse välja ka jalgpalliväljak. "See on teine etapp, mis rajatakse praeguse kergejõustiku harjutusväljaku kõrvale. Selle jalgpalliväljaku rajamisega on meil soov leevendada kasutuskoormust ja parandada treeningtingimusi. Tahame, et seal uuel täismõõtmetes jalgpalliväljakul saaks läbi viia nii UEFA nõuetele vastavaid treeninguid kui ka võistlusi," rääkis Haukanõmm.

Jalgpalliväljaku puhul on linna eesmärk suuremahulised turniirid ja Premium liiga mängude korraldamise võimekus ning sinna kõrvale tuleb ka umbes 1000 istekohaga tribüün. "Kui B-hoone peaks selle aasta suve lõpuks valmis saama, siis jalgpalliväljak koos tribüüniga järgmise aasta kevad-suveks," sõnas abilinnapea.

"Kolmas etapp, mida me veel praegusel hetkel ei tee, aga mis järgneb, on peatribüün ja kergejõustikuareen ehk olemasoleva taristu uuendamine. Eesmärk on seal tõesti natuke seda kõike kaasajastada ja teha mugavamaks nii sportlastele kui pealtvaatajatele," sõnas Haukanõmm.

Kuna peahoone on muinsuskaitse all, siis maja arhitektuurne välimus jääb samaks.

"Aga tahame tõesti nii väljast kui ka seest kõik korda teha, kaasajastada ning parandada ka meediatingimusi ja treeningfunktsioone. Mis puudutab peatribüüni ja kergejõustikuareeni, siis see võiks valmis olla 2028. aasta jaanuaris. Seda seetõttu, et 2028. aasta suvel tahame seal juba võõrustada juunioride Euroopa meistrivõistlusi kergejõustikus," lausus Haukanõmm.

Peatribüüni vastu, Kadrioru poole, tuleb uus pealtvaatajate tribüün. "Eesmärk on see, et sinna mahuks tulevikus kuskil 5000 pealtvaatajat. Kui läheb kõik hästi, siis 2028. aasta kevadeks peaks kõik korras ja ilus olema," sõnas abilinnapea.

Staadioni uuendamine viis osa kõrghaljastust

Mõned kohalikud elanikud on murelikud, sest nad on märganud, et staadioni ehitustööde käigus on maha võetud kümme või enam kõrget puud staadioniala Lasnamäe poolsest küljest, praegusest peastaadionist eemal olevalt kõrgendikult, otse staadioni piirdeaia kõrvalt. Mitmete puude puhul on näha, et nende tüvi on seest mädanenud, kuid on ka puid, mis paistavad terved.

Haukanõmm ei tea, kui palju puid on maha raiutud, kuid tema sõnul on osa raiutud puudest olnud haiged.

"Seda ma praegu ei oska täpselt öelda, kui palju neid puid on maha võetud ja kas neid on palju võetud. Pakun, et ehk kümne ringis. Tean seda, et staadioni ala puhul me väga täpselt arutasime, millised puud võiksid ette jääda ja milline on nende tervislik seisund. Paljud puud ei ole seal enam esimeses nooruses ja osad neist on ka haiged," sõnas Haukanõmm.

Haukanõmm lisas, et vastab tõele ka see, et selleks, et saaks staadionil eri võistlusi ja treeninguid läbi viia, tuleb rajada näiteks saepururajad.

"Aga mida ma võin kinnitada – mitte ühegi puu mahavõtmiseks ei anta luba kergekäeliselt. Iga puu puhul on see kas projektis juba selgelt öeldud, kas seda võib maha raiuda, või peavad keskkonna- ja kommunaalameti spetsialistid seda hindama. Tahan uskuda, et sellesse on suhtutud väga tõsiselt, sest me teame, et iga puu on arvel ja väga oluline," lausus Haukanõmm.

Haukanõmm ei tea, kas staadioniehituse käigus võetakse maha veel puid. "Ma ei ole nüüd mõne nädala jooksul staadioni koosolekutel käinud, aga kas veel mingeid puid võetakse – ma ei julge seda praegu kinnitada ega ümber lükata," lausus Haukanõmm.

Staadioni ehitus läheb maksma 17,1 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning töid teostab riigihanke võitjana Nordlin Ehitus OÜ. Eraldi hangetega renoveeriti 2021. aastaks kergejõustiku treeningareen, 2023. aasta kevadeks uuendati staadioni areenide valgustus ja parandati selle elektrivarustust.