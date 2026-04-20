Iraani sõda ajendab Hiinat oma energiasõltumatust suurendama

Iraani sõjaga kaasnenud tõrked maailmaturu varustamises naftaga on ajendanud Hiina juhtkonda suurendama püüdlusi tagada oma riigi energiasõltumatus, kirjutab Briti leht The Telegraph.

Esmapilgul valmistavad USA presidendi Donald Trumpi "ekskursioonid" Venezuelasse ja Iraani Hiinale suurt peavalu. Peking impordib 80 protsenti oma toornaftast ja saab märkimisväärse osa sellest neist kahest paariariigist, kirjeldas The Telegraph. Mõned Valge Maja vaatlejad on isegi vihjanud, et see võib näidata Trumpi geniaalsust, kuna ehkki tema peamine eesmärk võib olla Caracase ja Teherani hirmutamine, saab ta survestada ka Hiina ja häirida selle majandust.

"Ma ei arva, et on olemas selline suur plaan. Hiina on siin kaasnev kahju. Aga kuivõrd need konfliktid aitavad Trumpi administratsioonil saavutada muid eesmärke Hiina suhtes, oleks see lisaboonus," ütles Columbia ülikooli globaalse energiapoliitika keskuse professor Erica Downs lehele.

Olgu Valge Maja tegelikud motiivid millised tahes, vaatab Hiina president Xi Jinping ilmselt kaugemale praegusest kaosest. Kuigi Iraani konflikt on tekitanud lühiajalisi probleeme kütusevarustusega, on see võimas tõestus tema kümnendipikkusele kampaaniale Hiina energiajulgeoleku tagamiseks.

Olgu tegemist söe, naftarafineerimise, tuumaenergia, vesiniku, hüdroelektri, päikese- või tuuleenergiaga, on Hiina võimud kasutanud kõiki oma käsutuses olevaid hoobasid, et tugevdada riigi energiajulgeolekut ja ehitada iseseisva energeetika kindlus, märkis The Telegraph.

Aastatel 2019–2024 kasvas Hiinas tuulest toodetud elektrienergia maht 146 protsenti, päikeseenergiast 275 protsenti, tuumaenergiast 32 protsenti, söest 20 protsenti, gaasist 35 protsenti ja hüdroenergiast 6 protsenti.

Trumpi globaalse energiasüsteemi ümberkorraldused ainult kannustavad Xi-d ehitama kaitsevalle veelgi kõrgemale, tagades, et riik saab võimalikult palju tarbitavast energiast ja kütusest omaenda piiridest, mitte välismaalt.

"Energiajulgeolek on teema, mis hoiab Hiina juhte ka öösel üleval," ütles Jane Nakano mõttekojast Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskus. Trumpi teod Venezuelas ja Iraanis on "Hiina juhtidele kinnitanud, et nad on teinud õiget asja", lisas ta.

Sel nädalal riigitelevisioonis esinedes ütles Xi, et Hiina on omandanud sügava arusaama globaalsetest energiaarengu suundadest ja see näitab, kui kahjulik on Hormuzi kriis olnud. Peking on nüüd teinud "olulisi otsuseid, edendades põhjalikult uut energiajulgeoleku strateegiat", lisas Nakano.

Keegi pole veel selgitanud, mida see praktikas tähendab. Anders Hove Oxfordi Energiauuringute Instituudist usub, et uued eesmärgid ja poliitikad tekivad ilma suurema kärata.

Pärast varasemaid energiašokke ei teinud Hiina mingeid olulisi teadaandeid, märkis ta. "Ja kui uus poliitika kehtestati, ei kirjeldatud seda kui reageeringut nendele sündmustele. Siiski toimusid suured poliitilised muutused ja ma arvan, et sama juhtub ka antud juhul," märkis Hove.

Praegune kriis kinnitab Pekingi suuna õigsust

Iraani sõda erineb varasematest energiašokkidest, sest see kinnitab senist poliitilist suunda, mitte ei sea seda kahtluse alla. Hove usub, et see võib osutuda kõige suuremate tagajärgedega energiakriisiks, mida Hiina on kogenud.

Samal ajal kui Ühendkuningriigi leiboristist energiaministri Ed Milibandi väitel tähendab Iraani kriis, et Suurbritannia peab taastuvenergia osakaalu kahekordistama, siis Hiinas laienevad püüdlused kasutada energiajulgeoleku saavutamiseks tõenäoliselt kõiki energiavorme, märkis Briti konservatiivne leht The Telegraph.

Nafta ja gaasi osas kiirendavad Hiina võimud püüdlusi oma ressursse uurida ja ära kasutada. See algas 2019. aastal ja sellest ajast alates on kolm Hiina riigile kuuluvat naftahiiglast oma varusid juba suurendanud 20–100 protsendi võrra. Nafta tootmine Lõuna-Hiina meres on kasvanud peaaegu 50 protsenti ja teiste olulist

Imporditud söe laadimine rongile Hiinas Shandongi provintsis. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO / CFOTO

e leiukohtade toodang on kasvanud kolmandiku võrra.

"Endise geoloogina, kes töötas BP heaks Hiinas umbes 30 aastat tagasi, üllatas see mind. Aga nad nägid palju vaeva," ütleb Philip Andrews-Speed ​​Oxfordi Energiauuringute Instituudist.

"Nad on olnud üsna edukad vähemalt oma impordisõltuvuse piiramisel ja neil on olnud piisavalt vastupidavust praeguse kriisiga toimetulekuks," lisas ta.

Kodumaine maagaasi tootmine saavutas eelmisel aastal Hiinas rekordi, tõustes kuue protsendi võrra, 262 miljardi kuupmeetrini. Sel aastal möödub Hiina tõenäoliselt Iraanist, jäädes gaasitootjana alla vaid USA-le ja Venemaale.

Riik loodab võtta kasutusele frakkimise programmi kildagaasi ammutamiseks, mida soodustavad helded maksusoodustused ja toetused. Kildagaasi toodang on alates 2017. aastast peaaegu nullist kasvanud umbes 20 protsenti aastas. Nüüd moodustab see umbes 43 protsenti gaasitoodangu kasvust.

Hiina kildavarud asuvad Kesk-Hiinas Sichuani ja Sise-Mongoolias Ordosi ümbruses ja neid keerulisem ammutada kui USA Permi basseini varusid, kuid hinnanguliselt on need varud peaaegu kaks korda suuremad kui USA-l.

Hiina tarnib lähiaastatel tõenäoliselt rohkem gaasi Venemaalt torujuhtmete kaudu, kuid loobub vaikselt veeldatud maagaasist (LNG), millest suure osa ta sai Katarist Hormuzi väina kaudu. LNG-terminali projekt Tianjinis on tühistatud ja mõned analüütikud viitavad sellele, et võimud astuvad gaasitarbimise vähendamiseks muid samme.

See võib kaasa tuua tagasipöördumise söe poole. Peking ei ole andnud ühtegi direktiivi ega avaldanud andmeid, kuid üldiselt on aktsepteeritud, et söe kasutamine on tõusmas.

Täielik sõltumatus on ebatõenäoline

Hiina võib suurendada söe veeldamise tehnoloogia kasutamist, et võõrutada oma naftakeemiatööstust naftast, gaasist ja nendega seotud toorainest.

Süsi katab ka praod Hiina rohelise energia strateegias, mis on tema energiajulgeoleku plaani teine ​​​​oluline osa.

Riik on tuule- ja päikeseenergiat kasutusele võtnud peadpööritava kiirusega, kuid on olnud raskustes piisava võrguvõimsuse arendamisega.

"Tuule- ja päikeseenergia paigaldamise võimsus on ületanud oma viieaastase plaani eesmärke, kuid tuule- ja päikeseenergia tegelik kasutamine on jätkuvalt raskustes. Seega on sel põhjusel söe kasutamine endiselt keskne," ütleb Nakano.

Hiina võistleb ka uute tuumareaktorite ehitamisega. Hiinal on juba 58 reaktorit koguvõimsusega 60 gigavatti (GWe). Ehitusjärgus on veel 33 reaktorit, mis lisavad võimsust veel 35 GWe.

Nakano on skeptiline, et Hiina saavutab oma ambitsioonikad tuumaenergia eesmärgid. Ta ütleb, et kõigi nende reaktorite jaoks pole piisavalt vaba rannajoont ja reaktorite jahutamiseks pole piisavalt vett, et neid sisemaal ehitada.

Nii suured eesmärgid viitavad sellele, et riik kiirustab. Igal juhul liigub Peking oma kodumaise energeetikaülesehitamisel peadpööritava kiirusega, tõdes leht.

Iraani konflikt tekitab Hiinale kahtlemata majanduslikku valu, kuna naftahinnad tõusevad ja ekspordile orienteeritud majandus tunneb ülemaailmse majanduslanguse mõju. Kuid Iraani sõja suurim tulemus Hiina jaoks on uus surve energiajulgeolekule, mistõttu püütakse seda tugevdada igal rindel.

Sellegipoolest ei saa energiakindlus kunagi absoluutseks. Nafta ja gaas tulevad endiselt Venemaa torujuhtmete kaudu ning Austraaliast või Pärsia lahest pärit tankerid randuvad endiselt Hiina sadamates. "Täiuslik sõltumatus on ebatõenäoline, arvestades majanduse suurust ja asjaolu, et see on endiselt suuresti tootmispõhine ja ekspordile orienteeritud," ütleb Nakano. "Kuid suurema vastupanuvõime saavutamine – see on realistlik eesmärk."