Trump: uued rahuläbirääkimised on võimalikud juba reedel

Pakistanis asuvad allikad teatasid Postile Teheraniga peetavate rahuvahenduspüüdluste edasiliikumisest, mis annavad lootust võimaluseks pidada uusi rahuläbirääkimisi järgmise 36–72 tunni jooksul. Posti küsimusele selle võimaliku läbimurde kohta vastas Trump tekstisõnumis: "See on võimalik! President DJT."

Olukorra muutumine tuleb päev pärast seda, kui USA president teatas, et pikendab praegust relvarahu Iraaniga, kuni selle lõhestunud juhtkond suudab välja pakkuda ühtse ettepaneku.

"Olen ​​... andnud meie sõjaväele korralduse jätkata blokaadi ja kõigis muudes aspektides jääda valmis ja võimekaks ning seetõttu pikendan relvarahu kuni ajani, mil nende ettepanek esitatakse ja arutelud ühel või teisel viisil lõpule viiakse," ütles ta teisipäeval ühismeedias avaldatud postituses.

Pärast seda on Islamabad jätkanud diplomaatiliste kanalite kaudu Iraaniga suhtlust ning ajavahemik põhines selle töö hindamisel, ütles Pakistani allikas.

"Relvarahu kehtib vaatamata teravnenud retoorikale, mis näitab mõlema poole positiivset hoiakut," ütles allikas. "Kumbki pool ei ole sõjalist eskaleerumist näidanud."

"Pakistan jääb peamiseks vahendajaks," lisas The New York Postiga rääkinud isik.

Kui kokkuleppele ei jõuta, on Trump lubanud kaaluda jätkuvalt sõjalisi võimalusi ja on hoidnud oma blokaadi Hormuzi väinas.

Diplomaatiliste kõneluste edu sõltub sellest, kuidas Teheranis endas selgus majja saab, ütles strateegiliste suhete analüütik, kellel on ülevaade Pakistani välis- ja kaitseministeeriumide aruteludest.

"Kõik rahuläbirääkimised sõltuvad praegusel hetkel sisuliselt Iraani ühtsest vastusest," ütles analüütik. "USA seisukoht on, et edasisi läbirääkimisi ei jätkata enne, kui Teheran esitab ühe ühtse pakkumise, mis esindab tema juhtkonna konsensust."

"Seetõttu on praegune etapp sisuliselt peatatud, kuni Iraan suudab oma seisukoha ühtseks läbirääkimispositsiooniks koondada," lisas ta.

See takistus peegeldab sügavamaid lõhesid Iraani võimustruktuuris, kus otsustusõigus on hajutatud mitme konkureeriva jõukeskuse – valitsuse, Kaitsenõukogu, riikliku julgeoleku kõrgeimate struktuuride ja Islamirevolutsiooni Kaardiväe – vahel.

Praegu jätkab Pakistan vahendamist ja Islamabad on valmis edasisteks kõrgetasemelisteks kõnelusteks, pidades viivitusi pigem tagasilöögiks kui diplomaatia kokkuvarisemiseks.

Analüütiku sõnul seisneb loogika selles, et kui praegu tempo maha võtta ja kujundada välja selge ning ühtne Iraani seisukoht, suureneb tõenäosus, et võimalik kokkulepe jääb püsima.