Ida-Virumaa saab Euroopa raha toel juurde ligi 800 hotellikohta

Sillamäe saab õiglase ülemineku fondi toel butiikhotelli koos 100-kohalise spaaga. Vanast majast säilib vaid fassaad, hotelli siseruumides lubatakse külastajatele luksust ja hubasust. Lisaks Sillamäele kerkivad uued hotellid Narva, Jõhvi ja Uuskülla, kokku pea 800 voodikohta.

"Tuleb juurde just selliseid majutusvõimalusi, mida meil eelnevalt nappis. See tõstab ikkagi ligi viiendiku võrra meie majutuspakkumist ja kindlasti oluliselt ka meie külastatavust," ütles Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Maakonnakeskuses Jõhvis võetakse sel nädalal sarikapärg ekstra ärituristile mõeldud 72 toaga kolmetärnihotellilt. Hotelli arendaja sõnul on Jõhvi perspektiivne koht, aga ka riskid on suured, isegi õiglase ülemineku fondi tuge arvestades.

"Põhiküsimus on, kuidas muuta see hotell ja piirkond atraktiivseks, et inimesed sinna liiguksid, ja milline on mõistlik hinnatase. Eks see on väga keeruline küsimus. Aga isegi selle toetuse määraga risk on olemas," lausus Pargi 28 hotell OÜ juhatuse liige Janno Meriloo.

Tegutsevad majutusettevõtted vaatavad toimuvat huvi ja kerge skepsisega. Üldine majanduskeskkond reisimist ei soodusta. Kui uued hotellid toovad uusi turiste, siis on ka vanadel hotellidel hea põli. Kui aga mitte, algab hinnasõda.

"Kui voodikohti on rohkem kui turiste, kes sooviks Eestisse tulla, siis kindlasti tekib hinnasõda, tekib hindade langus, mis mõjutab kasuminumbreid, mis mõjutab investeeringuid ja mõjutab ka võib-olla uute töökohtade loomist. Nii et, eks me näeme," ütles Narva-Jõesuu Medical SPA tegevjuht Karina Küppas.

Kokku investeeritakse Ida-Virumaa uutesse hotellidesse vähemalt 65 miljonit eurot, millest õiglase ülemineku fondi toetus moodustab 45 protsenti.