Ukraina ründas Venemaal Družba naftajuhtme pumbajaama

Droonivastaste võrkudega kaetud Ukraina maantee Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ROMAN PILIPEY
Ukraina droonid ründasid ööl vastu teisipäeva Družba naftajuhtme pumbajaama. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et Venemaa korraldas ööl vastu teisipäeva Sumõ linnale ulatusliku droonirünnaku.

Oluline Vene-Ukraina sõjas teisipäeval, 21. aprillil kell 15.05:

- Ukraina ründas Venemaal Družba naftajuhtme pumbajaama;

- Venemaa korraldas Sumõle ulatusliku droonirünnaku;

- Zelenski: Donbassist taandumine oleks Ukrainale strateegiline kaotus;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit.

Ukraina droonid ründasid ööl vastu teisipäeva Venemaal Samara oblastis asuvat nafta pumbajaama, teatas Ukraina julgeolekuteenistuse SBU esindaja.

Rünnak tabas Prosveti külas asuvat rajatist, mis kuulub Nõukogude ajast pärit Družba naftajuhtme tarneahelasse, vahendas Reuters.

SBU ametniku sõnul puhkes rünnaku järel tulekahju ning esialgsetel andmetel said kahjustada viis toornafta mahutit, millest igaühe maht on 20 000 kuupmeetrit. Reutersil pole õnnestunud neid andmeid sõltumatult kinnitada.

Rünnak toimus ajal, mil Ungari ja Slovakkia ootavad Venemaa nafta transiidi taastamist läbi Ukraina kulgeva juhtme kaudu. Tarned seiskusid jaanuaris, kui naftajuhe sai Vene vägede rünnakus rängalt kahjustada.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval eetrisse läinud intervjuus, et pärast taastamistööde lõppu on torujuhe aprilli lõpuks taas töövalmis.

Samara oblasti kuberner teatas, et Ukraina üritas rünnata üht tööstusobjekti ning droonid kukkusid alla mitmes kohas. Ta jättis rünnaku sihtmärgiks olnud rajatise nime täpsustamata.

Venemaa korraldas Sumõle ulatusliku droonirünnaku

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et Venemaa korraldas ööl vastu teisipäeva Sumõ linnale ulatusliku droonirünnaku.

"Vaenlane jätkab meie linna ründamist. Kõlas rida plahvatusi. Zaretšnõi linnaosa ühes sisehoovis registreeriti üle viie löögi. Elamute aknad on sisse lennanud, autod põlevad," teatas Sumõ linnapea Artem Kobzar.

Sumõ oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Hrihorov teatas hiljem, et Sumõ linnas sai Vene droonirünnakus vigastada 15 inimest.

"Kannatanute seas on kolm alaealist. Nad toimetati haiglasse, meedikud osutavad vajalikku abi. Enamik öises Vene droonirünnakus kannatada saanutest on eakad," ütles Hrihorov Telegramis.

Zelenski: Donbassist taandumine oleks Ukrainale strateegiline kaotus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina vägede väljaviimine Donbassi osadest ehk täpsemalt Donetski oblasti aladelt ja väikesest osast Luhanski oblastist oleks vastutustundetu ja tähendaks sõjaväele strateegilist kaotust.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel tegi riigipea need märkused teleintervjuus, kui kommenteeris intensiivistunud rahuläbirääkimisi.

"Venelased tahavad, et me tõmbuksime tagasi Luhanski oblastist (Ukraina kontrollib väikest osa oblastist) ja Donetski oblastist. Ilma kahtluseta oleks see meile strateegiliselt kaotus. Strateegiline kaotus relvajõududele. Kindlustused ja kaitseliinid seal kaoksid ja me muutuksime kindlasti nõrgemaks," rääkis Ukraina riigipea.

"Kui meie Ameerika partnerid ütlevad, et saab ehitada uusi kindlustusi, siis saab tõepoolest, aga see võtab aega. Ja miks me peaksime seda tegema? Linnastunud alad on endiselt tugevamad mistahes kaitseliinidest, mida saab ehitada lagedale väljale. Jutt on linnaaladest ja seal elavast umbes 200 000 inimesest. Samuti taganemisest, meie armee moraali nõrgendamisest ja sellest, kui palju inimesi on seal juba hukkunud. Usun, et selline samm oleks täna vastutustundetu," rääkis Zelenski.

President märkis, et telefonikõnedes on Ühendriigid avaldanud soovi jätkata suhtlemist ja läbirääkimisi, kuid Venemaa ei näita samal ajal üles mingit valmisolekut sõda lõpetada.

Ukraina riigipea hindas juba kuu algupoolel, et Vene režiimi juhil Vladimir Putinil tuleks Donbassi täielikuks okupeerimiseks ohvriks tuua 300 000 kuni miljon inimest. Sõltuvalt sellest, kui kaua sõjategevus jätkub.

"Venemaa on kandnud tohutuid kaotusi ja Putinil pole lahinguväljal piisavalt väljaõpetatud inimesi. Vene diktaator püüab leida olukorrast väljapääsu, mis näiks võiduna. Seepärast püüab ta meid diplomaatiliste vahenditega ehk muu hulgas dialoogi kaudu Ühendriikidega Donbassist välja sundida," ütles Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril: 

- elavjõud umbes 1 320 310 (+1040);

- tankid 11 884 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 24 429 (+7);

- suurtükisüsteemid 40 478 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1749 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1350 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 250 463 (+1905) ;

- tiibraketid 4549 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 90 763 (+192);

- eritehnika 4132 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, Reuters

