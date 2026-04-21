Suurbritannia kiitis heaks suitsetamiskeelu pärast 2008. aastat sündinutele

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Briti parlament jõudis kokkuleppele eelnõus, millega kehtestatakse sigarettide ostmise keeld kõigile, kes on sündinud alates 1. jaanuarist 2009.

Nii parlamendi alam- kui ka ülemkoda jõudsid kokkuleppele tubaka- ja e-sigarettide seaduse lõpptekstis, mille eesmärk on luua suitsuvaba põlvkond.

Vaid kuninga allkiri lahutab eelnõud seaduseks saamisest.

Pärast seaduse lõplikku kinnitamist saavad ministrid uued volitused reguleerida tubaka-, e-sigareti- ja nikotiinitooteid, sealhulgas nende maitseid ja pakendeid. 

Meede on osa laiemast kavast tegeleda suitsetamisest tingitud tervisemõjudega, mis on Suurbritannias üks peamisi ennetatava surma, puude ja haiguste põhjuseid.

E-sigarettide kasutamine keelatakse autodes, kus viibivad lapsed, samuti mänguväljakutel ning koolide ja haiglate läheduses. Siiski on haiglate juures e-sigaretid endiselt lubatud neile, kes üritavad suitsetamisest loobuda. 

Keeld ei laiene toitlustuskohtade välialadele (nt pubide aedadele), randadele ega privaatsetele õuealadele. Inimesed tohivad suitsetada ja e-sigarette kasutada ka oma kodus.

Terviseminister Wes Streeting nimetas seda ajalooliseks hetkeks rahva tervise jaoks. "Ennetus on parem kui ravi – see reform päästab elusid, vähendab survet riiklikule tervishoiusüsteemile (NHS) ja ehitab tervislikumat Suurbritanniat," lausus ta.

Terviseministeeriumi esindaja paruness Merron märkis ülemkojas, et tegemist on põlvkonna suurima rahvatervise sekkumisega. Samas nentis konservatiivist lord Naseby, et eelnõu tekitab suurt pahameelt tubakatööstuses ja jaemüüjate seas, ning rõhutas vajadust keskenduda pigem inimeste harimisele.

Sarah Sleet organisatsioonist Asthma + Lung UK tervitas seadust, öeldes, et see tõotab muuta rahva tervist. Ta kutsus valitsust üles tagama, et olemasolevad suitsetajad ei jääks tähelepanuta, ning pakkuma neile laialdast tuge loobumiseks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

viimased uudised

20:33

Suurbritannia kiitis heaks suitsetamiskeelu pärast 2008. aastat sündinutele

19:51

Lehis: kui pjedestaalilt maha astud, läheb töö edasi

19:49

Pevkur: uurime, kas on võimalik saada rohkem rakette USA viivituse eest

19:49

Ukraina teatel on Družba naftajuhe parandatud

19:44

Tallinn tahab lammutada putukaväila ajaloolised elektrimastid

19:07

Kultuuriministeerium ja EOK esitlesid "Spordisõber 2026" laureaate

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

18:49

Trump teatas, et ei soovi pikendada peagi lõppevat vaherahu Iraaniga

18:45

EKA arhitektuuri osakonna juhataja: tool on õppimiseks ideaalne objekt

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.04

Vene suunamudija asus sõnasõtta Solovjoviga

20.04

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

10:26

Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

20.04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma Uuendatud

11:16

Transpordiamet plaanib Tallinna ringtee Jüri liiklussõlmest otse läbi viia

17:50

Ukraina ründas Venemaal Družba naftajuhtme pumbajaama Uuendatud

08:45

Eesti rahvaarv langes teist aastat järjest

20.04

Pevkur: USA pani meie moonatarned pausile vähemalt Iraani konflikti lõpuni

20.04

Pärnumaa ettevõte kaotas kelmidele üle 1,6 miljoni euro

14:51

Suure mürsutehase Põhja-Kiviõlisse ehitab Türgi ettevõte

ilmateade

loe: sport

19:51

Lehis: kui pjedestaalilt maha astud, läheb töö edasi

19:07

Kultuuriministeerium ja EOK esitlesid "Spordisõber 2026" laureaate

18:36

Balti riigid liikusid naiste maailma edetabelis järjestikustele kohtadele

18:16

Euroliiga aasta treeneriks valiti Valencia juhendaja

loe: kultuur

18:50

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

18:45

EKA arhitektuuri osakonna juhataja: tool on õppimiseks ideaalne objekt

17:10

Tõnu Kaljuste juhatab Läti helilooja Peteris Vasksi juubelikontserti Tallinnas

17:05

Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

loe: eeter

16:11

Kokk: uhke nimega Hispaania omlett on väga eestlaslik roog

15:11

Pärt Uusberg: poole-aastane residentuur närvisüsteemile lihtne ei olnud

13:47

Mihkel Zilmer: madal rasvaprotsent ei tähenda tingimata paremat tervist

12:09

"Rakett69" uus hooaeg kutsub noori end taas proovile panema

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (21.04.2026 18:00:00)

18:35

Maastikuarhitektid: Tallinn rikuks vanade mastide lammutamisega autoriõigusi

17:40

Eksperdid: USA relvatarnete peatamine sunnib teiste tootjate poole pöörduma

17:30

Keldo: Euroopa Liidu võrdse palga direktiivist tuleb osa siiski üle võtta

17:10

Türgi ettevõte rajab Põhja-Kiviõli kaitsetööstusparki laskemoonatehase

15:40

Euroopa Liit võib lähiajal heaks kiita 90 miljardi euro suuruse laenu Ukrainale

15:25

Raadiouudised (21.04.2026 15:00:00)

12:25

Eesti rahvaarv kahanes teist aastat järjest

12:25

Raadiouudised (21.04.2026 12:00:00)

12:25

Kolmapäeval tuleb peamiselt sajuta ilm

