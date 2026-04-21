Suurbritannia kiitis heaks suitsetamiskeelu pärast 2008. aastat sündinutele

Briti parlament jõudis kokkuleppele eelnõus, millega kehtestatakse sigarettide ostmise keeld kõigile, kes on sündinud alates 1. jaanuarist 2009.

Nii parlamendi alam- kui ka ülemkoda jõudsid kokkuleppele tubaka- ja e-sigarettide seaduse lõpptekstis, mille eesmärk on luua suitsuvaba põlvkond.

Vaid kuninga allkiri lahutab eelnõud seaduseks saamisest.

Pärast seaduse lõplikku kinnitamist saavad ministrid uued volitused reguleerida tubaka-, e-sigareti- ja nikotiinitooteid, sealhulgas nende maitseid ja pakendeid.

Meede on osa laiemast kavast tegeleda suitsetamisest tingitud tervisemõjudega, mis on Suurbritannias üks peamisi ennetatava surma, puude ja haiguste põhjuseid.

E-sigarettide kasutamine keelatakse autodes, kus viibivad lapsed, samuti mänguväljakutel ning koolide ja haiglate läheduses. Siiski on haiglate juures e-sigaretid endiselt lubatud neile, kes üritavad suitsetamisest loobuda.

Keeld ei laiene toitlustuskohtade välialadele (nt pubide aedadele), randadele ega privaatsetele õuealadele. Inimesed tohivad suitsetada ja e-sigarette kasutada ka oma kodus.

Terviseminister Wes Streeting nimetas seda ajalooliseks hetkeks rahva tervise jaoks. "Ennetus on parem kui ravi – see reform päästab elusid, vähendab survet riiklikule tervishoiusüsteemile (NHS) ja ehitab tervislikumat Suurbritanniat," lausus ta.

Terviseministeeriumi esindaja paruness Merron märkis ülemkojas, et tegemist on põlvkonna suurima rahvatervise sekkumisega. Samas nentis konservatiivist lord Naseby, et eelnõu tekitab suurt pahameelt tubakatööstuses ja jaemüüjate seas, ning rõhutas vajadust keskenduda pigem inimeste harimisele.

Sarah Sleet organisatsioonist Asthma + Lung UK tervitas seadust, öeldes, et see tõotab muuta rahva tervist. Ta kutsus valitsust üles tagama, et olemasolevad suitsetajad ei jääks tähelepanuta, ning pakkuma neile laialdast tuge loobumiseks.