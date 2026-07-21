Kasutatud e-sigarettide valesti sorteerimine teeb need lastele kergesti kättesaadavaks

Kui valesti sorteeritud e-sigaretid satuvad kauplustesse paigutatud akude ja patareide kogumiskastidesse, muutuvad need lastele kergesti kättesaadavaks.

Tartu Kesklinna Keskuse Rimis märkas juhuslik pealtnägija selgelt alaealist poissi akude ja patareide kogumiskastist e-sigarette võtmas ning neid kasutamas. Pealtnägija sõnul ei takistanud last keegi ning kogumiskast oli kõigile vabalt ligipääsetav.

Rimi Eesti müügi- ja ärioperatsioonide juht Jelena Litvinovitš ütles, et nad on probleemist teadlikud ja võtavad asja tõsiselt.

"Oleme varem ka kuulnud, et osades poodides on see probleemiks, et kui lapsed märkavad kastis kasutatud e-sigarette, siis nad püüavad neid sealt kätte saada. Praegu otsime lahendust, mis takistaks kogumiskasti sisu kättesaamist ja vähendaks just e-sigarettide valesti sorteerimist, et oleks sõnum ka klientideni jõudnud, et mis kastid on mõeldud e-sigaretteide jaoks ja mis kastid on mõeldud patareide jaoks."

Rain Päären keskkonnaagentuurist rääkis, et akusid ja patareisid müüvatel poodidel on kindlad kogumisnõuded.

"E-sigaret tegelikult kuulub väikeelektroonika hulka ja ka elektroonikaseadmeid müüvad kauplused peavad neid koguma ning väikeelektroonikale on eraldi kogumiskastid," ütles Päären.

Sellegipoolest pole Pääreni sõnul ettenähtud reegleid, mis määraksid, kui ligipääsetavad peavad kastid olema.

Litvinovitš ütles, et Rimis üritatakse teha kogumiskaste, millel oleks väiksem ava ja raskemini ära käiv kaas.

"Kastid, mis on meil hetkel enamus poodides, ei ole väga hea lahendusega. Sealt on suhteliselt lihtne e-sigaretti kätte saada," tõdes ta.