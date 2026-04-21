Pevkur Türgi moonatootja taustast: eks me loeme ka lehti ja kontroll on tehtud

Kaitseminister Hanno Pevkur. Valitsuse pressikonverents 09.04.2026
Kaitseminister Hanno Pevkur. Valitsuse pressikonverents 09.04.2026 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Teisipäeval selgus, et Põhja-Kiviõlisse rajatava mürsutehase ehitab Türgi ettevõte ARCA. Seda, et ettevõtte omaniku on varem süüdistatud korruptsioonis, ei saanud probleemiks, sest Pevkuri sõnul on taustakontroll olnud põhjalik.

Pevkuri sõnul sõlmiti leping just Türgi ettevõttega ARCA, sest nemad tegid kõige parema pakkumise. Lisaks tõi kaitseminister esile ka tehnoloogiasiiret, mis tehase rajamisega kaasneb.

Peale kümne miljoni euro suuruse taristuinvesteeringu Pevkuri sõnul riigil ettevõtte ees teisi kohustusi pole.

"Kuna tegemist on vana karjäärialaga, siis me saame circa kümne miljoniga hakkama ja ja ostukohustust meil ei ole, aga ostuõigus on," sõnas minister.

Pevkuri sõnul on ülejärgmisel nädalal Türgis toimumas kaitsemess, mis lisab tootjariigi valikule ka teatava poliitilise meetme, mida leppes otsesõnu ei ole.

Seda, et ARCA omanikku on varem saatnud ka korruptsioonikahtlustused, Pevkur otseselt probleemiks ei pidanud.

"No eks me loeme ka lehti ja oleme palunud ka selle konkursi käigus kõikidelt ettevõtetelt, kes pakkumise tegid, loomulikult ka kinnitust, et kellelgi ei ole midagi sellist, mis takistaks seda investeeringut tegemast. Samamoodi oleme vaadanud ettevõtte majandustegevust Türgis ja nende käive on praeguseks tõusnud üle kolme miljardi euroni. Tegemist on väga suure kompetentsiga ja väga suure monotootjaga," lausus Pevkur.

Tehas peaks tööle hakkama 2028. aastal ja pakkuma tööd 1000 inimesele. See, et Eestisse saabub ka välistööjõudu ja -eksperte, on Pevkuri sõnul paratamatu, sest loodava tehase jaoks vajalikku ekspertiisi Eestis täies ulatuses ei leidu.

"Miks Ida-Virumaal on üks hea koht: mäetööstus on seal väga tugev ja tegelikult lõhkeainega kokkupuutuvate ja oskustööliste arv on päris märkimisväärne. Küllap see loob ka Ida-Virumaale väga uue sotsiaalmajandusliku keskkonna ja võib-olla ka tõuke sinna inimeste kolimiseks," selgitas Pevkur.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Johannes Tralla

Pevkur Türgi moonatootja taustast: eks me loeme ka lehti ja kontroll on tehtud

