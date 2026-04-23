Kinnisvaraarendaja Liven kuulutas välja aktsiate avaliku pakkumise, mille käigus tuleb müüki ligi kaks miljonit aktsiat. Aktsiate hinnaks on 4,68 eurot, sellest 0,10 nimiväärtus ja ülejäänud ülekurss.

"Pakkumise käigus pakub Liven kuni 1 495 730 uut emiteeritavat lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta ning Liveni teatud väikeaktsionärid pakuvad kuni 369 015 olemasolevat lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta," teatas ettevõte.

"Livenil on olnud aktsiaemissiooni plaanid juba aastast 2019 ning oleme selle suunas järjepidevalt töötanud. Usume, et Liveni ärimudel, ettevõtte areng ja stabiilne kasv ning börsiettevõtte läbipaistvus ja usaldusväärsus täiendavad teineteist," ütles Liveni tegevjuht Andero Laur.

Lauri sõnul on nõudlus Liveni kodude järele püsinud ka väljakutseterohkes majanduskeskkonnas tugev.

"Liven on viimastel aastatel läbi viinud kaks edukat võlakirjaemissiooni, mis on aidanud meil ellu viia uusi projekte ning jätkata varasemate arendustega. Näeme, et oleme oma senise tööga välja teeninud investorite usalduse ning samal ajal näeme ka soodsaid võimalusi uute kinnistute soetamiseks, milleks tasub ka tänasel turul kapitali kaasata," lisas Laur.

Pakkumise ülemärkimise korral jätab Liven endale õiguse suurendada pakkumise mahtu kuni 854 705 täiendava uue emiteeritava lihtaktsia võrra sama hinnaga. Pakkumise aktsiate maksimaalne koguarv on 2 719 450.

Pakkumise korraldaja on LHV Pank, Liveni õigusnõustaja on Ellex Raidla.

Livenil on ühte liiki aktsiad ning kõik pakkumise aktsiad on samast liigist.

Pakkumine hõlmab avalikku pakkumist jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks võib Liven pakkuda Pakkumise Aktsiaid ka mitteavalikult kutselistele investoritele.

Pakkumise märkimisperiood algab 23. aprillil kell 10:00 ja lõpeb 7. mail kell 15:30.

Pakkumise käigus kaasatavate vahendite rahaline maht koos väikeaktsionäride pakkumisega on kuni 8,7 miljonit eurot, mahu suurendamisel ülejaotuse aktsiate võrra kuni 12,7 miljonit eurot.

Liveni võtmeaktsionärid Verdale OÜ, BKK Holding OÜ ja Laur & Partners OÜ ning Probus OÜ ja Ivard OÜ on Grupi pikaajalised ja strateegilised aktsionärid ning on AS-iga LHV Pank sõlmitud kokkuleppe alusel võtnud kohustuse mitte müüa, sõlmida müügilepinguid ega muul viisil võõrandada neile kuuluvaid Liveni aktsiaid pakkumisele järgneva 12-kuulise perioodi jooksul.

Esimene Liveni kauplemispäev börsil peaks olema 15. mai.

Liveni 2025. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 49,3 miljonit eurot ja puhaskasum 5,4 miljonit eurot. 31. detsembri seisuga oli Liveni konsolideeritud auditeeritud varade maht 86,5 miljonit eurot ning omakapital 23,6 miljonit eurot.

Kokku on Liveni arendusportfellis ligi 123 000 ruutmeetrit müüdavat pinda ning arendusportfelli hinnanguline müügimaht on rohkem kui 400 miljonit eurot, teatas ettevõte.