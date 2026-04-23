Ettevalmistavas õppes õppivad noored saavad põhikooli lõpueksameid korrata

E-eksamid kooli arvutis
Haridus- ja teadusministeeriumis (HTM) on valminud eelnõu, mis annab ettevalmistavas õppes õppivatele noortele võimaluse sooritada põhikooli lõpueksameid uuesti 2027. aasta kevadel. Eelnõu on saadetud partneritele tagasiside andmiseks.

"Sellest õppeaastast peavad kõik põhikooli lõpetajad jätkama õpinguid järgmisel haridusastmel. Seetõttu keskendume lahendustele, mis toetavad põhikooli lõpetanute edasist õpiteed. Oluline on tagada õppimisvõimalus kõigile õpikohustuslikele noortele, sealhulgas neile, kes vajavad järgmisele haridustasemele liikumiseks ettevalmistavat õpet," ütles HTM-i keskhariduse arendusjuht Roosi Nemliher. 

Ettevalmistav õpe on mõeldud noortele, kes ei leia vastuvõtuperioodil endale sobivat õpiteed. Tegemist ei ole keskhariduse või kutseharidusega samaväärse alternatiiviga, vaid erilahendusega juhtudeks, kus noor ei saa õpinguid järgmisel tasemel kohe alustada näiteks õpilünkade või puuduliku eesti keele oskuse tõttu, selgitas HTM-i esindaja.

Praegu kehtiv kord ei võimalda ettevalmistavas õppes õppivatel noortel põhikooli lõpueksameid uuesti teha ega oma tulemusi parandada. See võib aga saada takistuseks nende edasisele õpiteele.

Eelnõu järgi tekib ettevalmistava õppe õpilastel võimalus sooritada uuesti põhikooli lõpueksam matemaatikas, eesti keeles või eesti keeles teise keelena. Korduseksami saavad teha noored, kes on saanud matemaatikas või eesti keeles alla 50 protsendi maksimaalsest tulemusest või eesti keeles teise keelena alla 60 protsendi, mis vastab B1-keeleoskustasemele.

Korduseksamid toimuvad haridus- ja noorteameti määratud koolides. Eelistatult viiakse need läbi põhikoolides või teistes õppeasutustes, kus on olemas selleks vajalik pädevus.

Vastutus põhihariduse omandamise eest jääb endiselt põhikoolidele. Õiguse ettevalmistavat õpet pakkuda annab koolidele ministeerium ministri käskkirjaga. Ettevalmistav õpe on mõeldud noortele, kes muidu võiksid haridusteelt kõrvale jääda. Samas on võimalik ettevalmistavast õppest liikuda juba õppeaasta jooksul edasi sobivasse kutseõppesse.

Muudatus toetab õppimiskohustuse täitmist, mille järgi peavad kõik põhikooli lõpetajad jätkama õpinguid järgmisel haridustasemel. Muudatusettepanek tugineb ettevalmistava õppe määruse väljatöötamisel kogutud tagasisidele, mille esitasid Eesti koolijuhtide ühendus ning Eesti linnade ja valdade liit.

Toimetaja: Mari Peegel

