Narvas algas võimupööre

Narva linnavolikogu istung. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Neljapäeval toimunud Narva linnavolikogu istungil näitasid Keskerakond ja valimisliit Plaan B - Narva Linna Pulss, et neil on vajalikud hääled võimupöörde korraldamiseks olemas. Enne mai lõppu liit aga end ilmselt võimule hääletada ei saa.

Narvas algas Keskerakonna ja valimisliidu Plaan B pikalt ettevalmistatud võimupööre. Loodav koalitsioon näitas neljapäevasel istungile, et neil on vajalik arv hääli koos ning oma 16 hääle toel harvendasid nad tunduvalt istungi päevakorda ja võtsid muuhulgas maha ka volikogu esimehe Mihhail Stalnuhhini palgaküsimuse.

Stalnuhhin ei saanud ka seekordselt istungil juba varemgi volikogus hääletamisel olnud palgaküsimuses poolthääli kokku ning nüüd ei paista selleks ka võimalust.

Nimelt pidi juba varem tehtud ettepaneku kohaselt pidi volikogu esimehe Stalnuhhini töötasuks saama 4000 eurot ja ning aseesimehe Jana Kondrašova töötasuks 1500 eurot.

Veel opositsioonis asuv liit andis sisse ka kolm umbusaldusavaldust: linnapea Katri Raigile, Stalnuhhinile ja Kondraštšovale.

Kuna liidul on häälteenamus, siis suure tõenäosusega saab edaspidi linnapeaks keskerakondlane Jaan Toots ning volikogu esimehe koht peaks minema
varasema kokkuleppe järgi Urbo Vaarmanile Plaan B-st.

Millal täpselt toimub volikogu istung, kus uus linnavalitsus võimule hääletatakse, veel täpselt selge pole.

Võimuvahetuses on ka oma sõna sekka öelda praegusel volikogu esimehel Mihhail Stalnuhhinil.

Stalnuhhin ütles, et kunstlikult ta võimupöördele takistusi tegema ei hakka,
kuid võimupööret ta ka kiirendama hakata ei kavatse.

Juhtide vahetus võiks Narvas toimuda kõige varem alles 21. mail, kui toimub järgmine korraline volikogu istung.

Märtsis teatas ERR-i venekeelses saates "Otse uudistemajast" fraktsiooni Respekt kuulunud Ivan Egorov, et liitub valmisliiduga Plaan B – Narva Linna Pulss, mis ühtlasi tähendas, et Narva praeguse võimuliidu kukutamiseks oli tekkinud vajalik häälteenamus.

Egorov lahkus Katri Raigi valimisliidu alusel moodustatud fraktsioonist Respekt 17. märtsil. Nüüd on Plaan B-l volikogus viis kohta ja Keskerakonnal 11 kohta ehk uue koalitsiooni moodustamiseks on koos 16 häält. Opositsioon jääb ühehäälelisse vähemusse, nagu oli ka seni.

Seni koosnes Narva võimuliit Katri Raigi juhitud valimisliidust Respekt ja Mihhail Stalnuhhini valimisliidust Narva 2.0.

Toimetaja: Märten Hallismaa

