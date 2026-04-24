X!

Meloni rändepoliitika sai tähtsa võidu

Välismaa
Itaalia peaminister Giorgia Meloni
Itaalia peaminister Giorgia Meloni Autor/allikas: SCANPIX/AFP/NICOLAS TUCAT
Välismaa

Euroopa Liidu Kohtu kohtujurist Nicholas Emiliou teatas, et Itaalia rajatud kinnipidamiskeskused Albaanias on kooskõlas EL-i õigusega. Seda seni, kuni migrantide õigused on täielikult kaitstud.

Itaalia tahab saata migrandid Albaanias asuvasse kinnipidamiskeskusesse, kuid see plaan on takerdunud juriidilistesse vaidlustesse. Veebiväljaanne Politico kirjutab seetõttu, et viimane mittesiduv õiguslik arvamus on võit Itaalia peaministri Giorgia Meloni valitsusele. 

Itaalia sõlmis lepingu Albaaniaga juba 2023. aastal ning Meloni ise tervitas viimast kohtujuristi arvamust. 

Valitsusvälised organisatsioonid on samas selliseid kinnipidamiskeskusi korduvalt kritiseerinud, hoiatades, et sellised meetmed võivad ohustada varjupaigataotlejate õigusi.

Emiliou teatas oma arvamuses, et EL-i õigus ei takista riigil rajamast kinnipidamiskeskusi, et menetleda eitava vastuse saanud varjupaigataotlejaid väljaspool oma territooriumi. Ta siiski rõhutas, et Itaalia on endiselt seotud EL-i kehtestatud tagatistega, sealhulgas õigusega õigusabile.

Euroopa Liidu Kohtu lõplik otsus ei pea vastama kohtujuristi arvamusele. Sageli on aga lõplik otsus kooskõlas kohtujuristi arvamusega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

FILMI- JA TELEPIDU

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo