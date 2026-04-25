Sõja 1522. päev: Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele

Venemaa korraldas laupäeva öösel järjekordse ulatusliku rünnaku Ukraina vastu, tabades mitut linna rakettide ja droonidega. Ametnike teatel hukkus rünnakutes vähemalt kümme ja sai vigastada vähemalt 57 inimest. Rumeenias kukkus alla Venemaa droon.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 25. aprillil kell 22.15:

- Väidetavalt tabas Ukraina droon Jekaterinburgis kortermaja;

- Rumeenias kukkus pärast Venemaa rünnakuid Ukrainale alla droon;

- Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele;

- Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 204 lahingkokkupõrget;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit.

Zelenski kohtus Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijeviga

Ukrianina president Volodõmõr Zelenski kohtus laupäeval Aserbaidžaanis Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijeviga, et pidada läbirääkimisi julgeoleku ja energiakoostöö teemal.

Alijev tervitas Ukraina juhti Gabalas, kus pooled allkirjastasid kuus lepingut kahepoolse koostöö laiendamiseks mitmes sektoris.

Ühisel pressikonverentsil kõneledes tõi Zelenskõi esile kahe riigi kaitsetööstuse koostöö väljavaateid.

"Rääkisin täna meie ekspertidega, kes viibivad praegu Aserbaidžaanis. Nad toetavad kindlasti meie kolleege," ütles Zelenski. "Me arendame kindlasti oma koostööd ja ühist tootmist."

See reis on Zelenskõi esimene ametlik visiit Lõuna-Kaukaasiasse pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Kiiev on säilitanud Aserbaidžaaniga head suhted kogu täiemahulise sõja vältel. Bakuu on andnud humanitaar- ja majandusabi ning abistanud Ukraina ülesehituspüüdlustes, eelkõige energiasektoris.

Aserbaidžaan on samal ajal säilitanud tiheda partnerluse Venemaaga, kuigi suhted halvenesid pärast seda, kui Venemaa õhutõrje 2024. aasta detsembris Aserbaidžaani reisilennuki alla tulistas. Moskva on püüdnud Bakuuga suhteid parandada, lubades põhjalikku uurimist ja hüvitist 38 inimese surmaga lõppenud lennuõnnetuse eest.

Väidetavalt tabas Ukraina droon Jekaterinburgis kortermaja

Ukraina droon tabas Venemaa suuruselt neljandas linnas Jekaterinburgis mitmekorruselist kortermaja, teatas piirkonna kuberner laupäeval. Tegemist oli esimese rünnakuga linnale pärast Venemaa-Ukraina konflikti algust.

Hukkunuid ei olnud, kuid mõned inimesed said kergemaid vigastusi ja üks naine viidi haiglasse, kirjutas Sverdlovski oblasti kuberner Deniss Pasler sotsiaalmeedias.

"Kahjustada saanud hoone elanikud on evakueeritud," märkis Pasler. "Kõik päästeteenistused tegutsevad operatiivselt."

Sotsiaalmeedias avaldatud ja Reutersi kontrollitud videost on näha moodsa kõrghoone ülaosast tõusvat suitsu. Hoone fassaad on osaliselt tugevalt tahmunud ja mitu akent on purunenud.

Ukraina ei ole juhtunut veel kommenteerinud.

Jekaterinburgi drooniintsident toimus pärast Venemaa laiaulatuslikku öist rünnakut Ukrainale, milles hukkus seitse ja sai vigastada kümneid inimesi.

1,5 miljoni elanikuga Jekaterinburg asub Venemaal Uuralites Sverdlovski oblastis, kus paikneb arvukalt kaitsetööstuse tehaseid. Linn jääb Ukraina pealinnast Kiievist enam kui 1900 kilomeetri kaugusele.

2022. aastal alanud konflikti jooksul on Venemaa rünnanud Ukraina sihtmärke suurtükkide, droonide ja õhulöökidega. Ukraina on aga tabanud diversioonigruppide ja droonide abil sihtmärke sügaval Venemaa sisemaal, rünnates naftatöötlemistehaseid ja -juhtmeid ning tappes Vene kindraleid.

Rumeenias kukkus pärast Venemaa rünnakuid Ukrainale alla droon

Rumeenias kukkus laupäeval alla droon pärast Venemaa rünnakuid naaberriigis Ukrainas kahte riiki eraldava jõe lähedal, teatasid võimud, lisades, et evakueeritud on üle 200 inimese.

NATO liige Rumeenia on alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris korduvalt seisnud silmitsi oma õhuruumi rikkumistega ning droonide kukkumisega oma territooriumile.

Kohaliku meedia teatel on see aga esimene kord, kui Vene droonide rusud on riigi territooriumil materiaalset kahju põhjustanud.

"Laupäeva, 25. aprilli hommikul jätkasid Vene väed droonirünnakuid Ukraina tsiviil- ja taristuobjektide vastu Rumeenia piirijõe lähedal Tulcea maakonnas," seisis kaitseministeeriumi avalduses.

Päästeteenistused teatasid eraldi avalduses, et asustatud alale kukkus alla droon võimaliku lõhkelaenguga.

Võimude teatel hukkunuid ei olnud, kuid kahjustada said elektriliinipost ja ühe maja kõrvalhoone. Lisati, et ettevaatusabinõuna katkestati piirkonnas gaasivarustus.

Välisminister Oana Țoiu kutsus välja Venemaa suursaadiku, teatati avalduses.

2025. aastal võttis Rumeenia vastu seaduse, mis lubab alla tulistada oma õhuruumi rikkuvaid droone, kuid seni ei ole selliseid meetmeid rakendatud.

Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele

Ametnike teatel korraldas Venemaa ööl vastu laupäeva Ukraina vastu ühe oma suurimatest õhurünnakutest, milles hukkus vähemalt kümme ja sai vigastada vähemalt 57 inimest.

Õhujõudude andmetel kasutasid Moskva väed 47 raketti ja 619 drooni, sihtides peamiselt Dnipro linna, kuid rünnates ka Harkivi, Tšernihivi, Sumõ, Odesa ja Kiievi oblastit. Ukraina õhutõrje hävitas väidetavalt 580 drooni ja 30 raketti.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Oleksandr Handža teatas, et rünnaku käigus tabati Dnipros neljakorruselist hoonet ja täpsustamata "tööstustaristu objekti".

Piirkondlike võimude sõnul toodi rusude alt välja kolm surnukeha ning prahi all võib olla veel inimesi.

"Kahjustada on saanud hooned, ettevõtted, sõidukid ja üks kauplus," kirjutas kuberner Handža sotsiaalmeedias.

Tekitatud kahju täielik ulatus ei olnud kohe selge.

Harkivi linnapea Ihor Terehhovi sõnul tabas raketirünnak elumaja lähedust linna Ševtšenkivskõi rajoonis. Ta lisas, et rünnakus hävis ühistranspordipeatus.

Linnapea andmetel said hiljem, hommikuses droonirünnakus Nemišljanskõi rajoonile vigastada kaks inimest, sealhulgas poolteiseaastane poiss.

Kuberner Oleh Kiperi sõnul teatati öösel massilistest droonirünnakutest Odesa oblastis, kus piirkonna lõunaosas sai vigastada kaks inimest.

Kahjustada said elumajad, autod ja sadamataristu rajatised.

Tšernihivi oblastis hukkus Venemaa raketi- ja droonirünnakus Nižõni linnale kaks 30- ja 60-aastast meest. Piirkonnas sai vigastada vähemalt seitse inimest.

Väiksematest kahjustustest ühele majale teatati ka Tšerkassõ oblastis. Mõkolajivi oblastis sai kahjustada elektriliin, mis jättis kuus asulat elektrita.

"Venemaa taktika on jäänud samaks – ründedroonid, tiibraketid ja märkimisväärne arv ballistilisi rakette. Enamik sihtmärke on linnade tsiviiltaristu," nentis Zelenski sotsiaalmeedias.

"Iga selline rünnak peab meenutama meie partneritele, et olukord nõuab kohest ja otsustavat tegutsemist," ütles ta, kutsudes liitlasi üles aitama tugevdada Ukraina õhutõrjet.

Õhujõudude andmetel lasid Venemaa väed öösel välja 619 drooni, sealhulgas umbes 400 Shahed-tüüpi kamikaze-drooni. Samuti kasutati 35 tiibraketti ja 12 ballistilist raketti.

Kuigi suurem osa droonidest ja rakettidest väidetavalt hävitati, registreerisid võimud 13 raketi ja 36 drooni tabamusi 23 piirkonnas.

Plahvatusi oli Harkivis ja Dnipros kuulda alates kella 3.30-st kohaliku aja järgi. Samal ajal teatati, et Venemaa on välja tulistanud mitmeid ballistilisi rakette ja kümneid ründedroone, mis on suunatud eri piirkondadele üle riigi.

Hiljem, kella 4.50 paiku, kärgatasid plahvatused Kiievi oblastis asuvas Bila Tserkva linnas.

Ukraina õhujõud hoiatasid öösel mitmele piirkonnale, sealhulgas Kiievi oblastile suunatud Venemaa drooniparvede eest. Ballistiliste rakettide ohu tõttu kuulutati kella 3.45 paiku kogu riigis välja õhuhäire.

Vastuseks Venemaa rünnakule Ukraina vastu teatasid Poola õhujõud, et saatsid Poola õhuruumi kaitseks õhku Poola ja liitlaste hävitajad.

Venemaa ründab oma sõjategevuse käigus regulaarselt Ukraina tsiviiltaristut, sealhulgas elumaju ja energiataristut.

Moskva viimases laiaulatuslikus rünnakus Ukrainale 16. aprillil kasutas Venemaa kokku 19 ballistilist raketti, 25 tiibraketti ja 659 drooni. Tegemist oli 2026. aasta ühe ohvriterohkeima Venemaa rünnakuga Ukraina tsiviilelanikele. Rünnakus hukkus Kiievis, Dnipros ja Odesas vähemalt 17 ning sai vigastada üle 100 inimese.

Dnipro linn pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: Foto sotsiaalmeediast

Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 204 lahingkokkupõrget

Rindel leidis reedel aset 204 lahingkokkupõrget, teatasid Ukraina relvajõud kella 22.00 seisuga.

"Vaenlane korraldas 50 õhurünnakut, heites 166 juhitavat lennukipommi. Lisaks sellele ründas 3649 kamikaze-drooniga ja tulistas 1776 korda asulaid ja meie üksuste positsioone," teatas relvajõudude peastaap.

Teate kohaselt oli reedel kõige "kuumem" olukord Pokrovski suunal, kus agressor ründas 54 korda.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 324 690 (+1230);

- tankid 11 892 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 24 458 (+13);

- suurtükisüsteemid 40 635 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1753 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1353 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 255 862 (+1257) ;

- tiibraketid 4549 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 91 422 (+166);

- eritehnika 4136 (+2);