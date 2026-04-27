X!

Hipodroomi ristmikul Tallinnas algavad ajutised liikluspiirangud

Hipodroomi kõrval asuva ristmiku ehitustööde algus
Eesti

Hipodroomi ristmiku piirkonnas toimub 27.-29. aprillini väiksemaid liikluskatkestusi, mis on seotud algavate suurte ümberehitustöödega. Liiklus ristmikul jääb avatuks, kuid sõidutingimused võivad ajutiselt muutuda ning liiklejatel tuleb arvestada võimalike viivitustega.

Ehitustööd toimuvad Paldiski maanteel lõigus Merelahe teest Mooni tänavani ning valmivad 2027. aasta augusti lõpuks. Töödega alustatakse kevadel, et linnast väljuv suund ja ristmik saaksid enne talve valmis. Projekti eesmärk on siduda uus Hipodroomi elamu- ja ärikvartal ülejäänud linnaga ning muuta Paldiski maantee lõik Endla ja Mooni tänava vahel kõikidele liiklejatele turvalisemaks ning kaasaegsemaks linnaruumiks. 

Ümberehituse käigus rajatakse uued eraldatud rattateed, rohesaared, kaasaegne valgustus ning ristmikule uus ülekäik jalakäijatele ja ratturitele. Säilib olemasolev Paldiski mnt allee. Samuti tekib uus vasakpöörde võimalus Hipodroomi tänavalt kesklinna suunal. Lisaks rajab AS Tallinna Vesi sademeveekollektori, uuendab vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning AS Utilitas Tallinna Soojus rajab kaugküttetorustiku. 

Piirkonda teenindavad ühistranspordi liinid ei muutu kuni 1. juunini. Edasiste muudatuste info ja ajakohased sõiduplaanid avaldatakse juuni algul veebilehel transport.tallinn.ee.

Linn palub liiklejatel arvestada ehituse ajal pikema sõiduajaga ning võimalusel kasutada alternatiivseid teekondi. Muudatused on linna teatel vajalikud, et muuta suure kasutuskoormusega ristmik kõigile liiklejatele ohutumaks. Keila, Tabasalu ja Kakumäe suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel kasutada Ehitajate teed.

Hipodroomi ristmikul Tallinnas algavad ajutised liikluspiirangud

