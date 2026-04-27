Tehisintellekt on võtnud tõlkijatelt töö

Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Tehisaru üha laialdasema kasutuse tõttu räägitakse ikka, et tööturul võib mõni amet muutuda üleliigseks. Juba praegu on vähenenud vajadus tõlkijate järele, kelle töö iseloom on tehnoloogia arenguga tundmatuseni muutunud.

36 aastat tagasi õpetas frankofiil Lauri Leesi eestlastele teleri vahendusel prantsuse keelt. Tõlkijad rõõmustasid toona: kui keeli oskad, siis hätta ei jää. Nüüd on olemas tehisintellekt ja tõlkijaid on tööturul üle.

"Kindlasti on üle ja kindlasti on inimesi, kes juba mõtlevad, et kas nad peavad oma profiili hakkama muutma, ümber õppima või on vähem tööd või on pidanud oma täiskohaga majasisese tõlkija tööst loobuma ning teevad vabakutselist tööd. See tendents on praegu väga selge," lausus TLÜ kirjaliku tõlke lektor Triin van Doorslaer.

Hinnanguliselt teenib Eestis tõlkimisega leiba paar tuhat inimest. Keskmine tõlkija on Tartu Ülikooli uuringu (2021) andmetel filoloogia kõrgharidusega 36-50-aastane naine, kellel on töökogemust üle 20 aasta. Tehisaru on töö iseloomu palju muutnud. Ellu jäävad need, kes on spetsialiseerunud, näiteks meditsiini või tehnoloogia valdkonda.

"Kui varem oli tõlkija tekstilooja, siis nüüd on ta masintõlke järeltoimetaja. Ta peab leidma tekstist üles vead, ta peab üles leidma kirjavead, kontekstivead. Ühesõnaga, ta peab selle teksti tegema loogiliseks, ilusaks," ütles Luisa Keelelahendused projektijuht Nele Nikopensius.

Kuigi töömaht sellest ei vähene, siis hinnasurve kasvab. 2019. aastal maksti lehekülje teksti eest keskmiselt 12 eurot. Nüüd on tulnud ette, et hankel pakutakse isegi alla 8 euro. Vajadus tõlkide järele päris ära siiski ei kao.

"Räägime meditsiinitõlkest näiteks. Kes vastutab, kui inimene mingisuguse väga suure probleemi või lausa fataalse tagajärjega võtab mingit ravimit, mille infoleht on valesti tõlgitud? Kes kontrollib, kes vastutab - kas masin vastutab?" sõnas van Doorslaer.

Magusad töökohad tõlkijatele on Euroopa Liidu institutsioonides, sest seal nõutakse, et iga dokument peab olema kättesaadav kõigis keeltes. Mahud on suured, näiteks Euroopa Komisjonis tõlgiti mullu eesti keelde enam kui 100 000 lehekülge teksti. Sealgi on arutatud, kas tehisaru võiks inimesi asendada.

"Praeguseks on ikkagi see seisukoht võetud, et inimese silm peab need tõlked üle käima, eriti, mis puudutab õigusakte," ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Elis Paemurd.

Euroopa Komisjonis tegeleb tõlkimisega 55 inimest.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:26

Tsahkna: 21. sanktsioonide pakett Venemaa vastu saab olema karm

22:14

Iraani sõja varjus hõõgub aina tugevamalt USA ja Hiina vastasseis

22:02

Pinged USA ja Iraani vahel ei näita vaibumise märke

21:54

ETV spordisaade, 27. aprill

21:53

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

21:52

Pärnu jättis suurepärase neljanda veerandi toel Tartu kohe kaotusseisu Uuendatud

21:51

"Välisilm": EL loodab, et Ungari pööre võimaldab suuremat abi Ukrainale

21:43

Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust Uuendatud

21:39

Lõuna-Eesti väiketootjad alustavad turismihooaega

21:22

Pärnu kaalub lasteaedade toitlustuskorra muutmist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21:53

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

08:22

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine

10:13

Karis Soome meediale: tuleb valmistuda suhtlemiseks Venemaaga

09:48

Lihtne pesuvahend teeb puuviljad putukamürgist puhtaks

26.04

Ida-Virumaal toimus raske bussiõnnetus Uuendatud

11:11

Viru keskust jahmatas Tallinna otsus kõnnitee ümberehitus ära jätta

12:10

Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket Uuendatud

10:00

Koppel Lõhmuse sõnavõtust: majanduses ongi elu raske ja karm

16:36

Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

ilmateade

loe: sport

21:54

ETV spordisaade, 27. aprill

21:53

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

21:52

Pärnu jättis suurepärase neljanda veerandi toel Tartu kohe kaotusseisu Uuendatud

21:43

Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust Uuendatud

loe: kultuur

19:13

Viljandi linnavalitsus soovib kohalikule nukuteatrile uue omaniku leida

18:59

Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

18:39

Galerii: Jazzkaarel esines kitarrivirtuoos Bill Frisell

17:18

Esitlusfestivali Jazzahead! 2027. aasta fookusregiooniks on Balti riigid

loe: eeter

12:56

Investeerimisettevõtja: eurooplased jäävad süstemaatiliselt vaesemaks

10:04

Reet Linna: olen olnud mustas augus ja soovinud televisioonist ära minna

08:10

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Oopus

26.04

Ele Pedassaar: lava on minu jaoks turvaline koht, kus olla

Raadiouudised

18:50

Tervisekassa tahab tugevdada perearstiabi ja siduda rahastuse ravitulemusega

18:45

Pangad andsid märtsis eluasemelaene veerandi võrra rohkem kui aasta varem

18:40

Pärnu kaalub lasteaedade toitlustuskorra muutmist

18:40

Päevakaja (27.04.2026 18:00:00)

18:40

EOK täiskogu tagandas Kaljulaidi

16:50

Viljandi sulgeb nukuteatri

15:55

Raadiouudised (27.04.2026 15:00:00)

12:40

Noori veredoonoreid on märgatavalt vähemaks jäänud

12:40

Riik ei rahasta enam veoauto- ja bussijuhtide pooleaastast õpet

12:40

Ka teisipäeval tuleb vihma- ja lörtsihooge

Viimased teleuudised

hea teada

üles
