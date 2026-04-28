Otse kell 11.45: Karise ja Stubbi ühine pressikonverents
Soomes riigivisiidil viibiv Eesti president Alar Karis kohtus teisipäeva hommikul Soome riigipea Alexander Stubbiga. Kohtumise järel orienteeruvalt kell 11.45 annavad presidendid ühise pressikonverentsi.
President Alar Karis on Soome riigipea Alexander Stubbi kutsel koos abikaasa Sirje Karisega 28. ja 29. aprillil riigivisiidil Soomes. Soome presidendipaar oli riigivisiidil Eestis 2024. aastal.
Lisaks Stubbile kohtub Karis teisipäeval parlamendi spiiker Jussi Halla-ahoga, peaminister Petteri Orpoga ning Helsingi linnapea Daniel Sazonoviga.
