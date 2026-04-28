RMK teenis eelmisel aastal 86 miljonit eurot ärikasumit

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) müügitulu ületas mullu 254 miljonit eurot ja ärikasum oli 86 miljonit eurot. Riigieelarvesse kandis ettevõte aga dividendidena märksa väiksema summa kui 2024. aastal.

Eelmisel aastal teenis RMK müügitulu 254,2 miljonit eurot, mida oli 900 000 euro võrra mullusest enam. Valdav osa käibest tuli ümarpuidu, hakkpuidu ja raieõiguse müügist, näitab ettevõtte majandusaasta aruanne.

Mullust puidumüügitulemust mõjutas soe ja niiske talv koos erakordselt niiske suvega. Seetõttu langes turul üldine raiesuutlikkus, kuid RMK tõi välja, et neile andis see materjali müümisel hinnavõidu, sest nad suudavad metsamaterjali varuda ka keeruliste ilmastikuolude korral.

RMK ärikasum oli 86,1 miljonit eurot, mis ületas eelnenud aasta ärikasumit 11,6 miljoni euro võrra. Aruandeaasta kasum pärast dividendide tulumaksu mahaarvamist oli 79,3 miljonit eurot.

Riigieelarvesse kandis RMK dividendidena 35,5 miljonit eurot, samas kui 2024. aastal oli dividendide summa 119,6 miljonit eurot.

Töötajate keskmine arv oli RMK-s mullu 665 ja nende arv vähenes aastaga 53 võrra. Töölepingu alusel töötas 695 inimest ja nende palkadele kulus veidi üle 24 miljoni euro, mis teeb keskmiseks palgakuluks 2881 eurot kuus töötaja kohta. RMK juhatuses ja nõukogus oli liikmeid 16 ja nende palgakulu 561 000 eurot.

RMK valduses on veidi üle miljoni hektari metsamaad ja ligi 35 protsenti metsadest on range kaitse all ehk neid ei majandata. 70 protsenti metsamaterjali müügi mahust moodustasid eelmisel aastal kestvuslepingud ja 30 protsenti enampakkumised. Seejuures sõlmib RMK kestvuslepinguid ainult nende ettevõtetega, kes Eestis puitu ümber töötlevad, toetamaks puidu väärindamist ja tööstuse arengut.

RMK müüs eelmisel aastal 3,10 miljonit kuupmeetrit ümarpuitu, mida oli 2024. aastast veidi vähem – toona oli müüdud kuupmeetreid 3,18 miljonit.

Hakkpuitu müüdi 0,26 miljonit kuupmeetrit, samas kui eelnenud aastal oli see näitaja 0,34 kuupmeetrit. Kasvava metsa raieõigusena müüs RMK 16 000 kuupmeetrit puitu, aasta varem läks seda müügiks 42 000 kuupmeetrit. Kokku realiseeriti riigimetsast 3,38 miljonit kuupmeetrit puitu, mida oli 0,18 miljonit kuupmeetrit vähem kui 2024. aastal.

Mullu maksis puit keskmiselt 74,5 eurot kuupmeetrist. Võrreldes eelnenud aastaga tõusid palgi hinnad eelmisel aastal 12 protsendi võrra, samas kui paber- ja hakkpuidu hind langes vastavalt 10 ja kaheksa protsenti, küttepuidu hind jäi aga samale tasemele.

Eelmisesse aastasse jääb ka RMK kokkulepe VKG Fiber OÜ-ga 700 000 kuupmeetri paberipuidu müügiks aastas kümne aasta jooksul.

Selle aasta müügituluks plaanib RMK 228,6 miljonit eurot ja maksustamiseelseks kasumiks 55,4 miljonit eurot.