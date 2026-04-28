FBI endisele peadirektorile esitati süüdistus Trumpi ähvardamises

FBI endine direktor James Comey Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Teisipäeval esitati föderaalse juurdlusbüroo (FBI) endisele peadirektorile James Comeyle süüdistus seoses sotsiaalmeedias avaldatud fotoga. Juurdluse andmetel kujutati fotol rannaliivale seatud merekarpe, mida ametnikud tõlgendasid ähvardusena president Donald Trumpi vastu.

Kuna allikal puudus luba teemat avalikult käsitleda, kinnitas ta süüdistuse esitamist uudisteagentuurile Associated Press anonüümselt. Täpne süüdistuspunkt või süüdistuspunktide sisu ei ole veel teada.

Tegemist on teise korraga, kui justiitsministeerium on esitanud süüdistuse Trumpi pikaajalisele vastasele. Septembris süüdistati Comeyt valeandmete esitamises ja kongressi töö takistamises, kuid kohus lükkas süüdistused tagasi. Otsuse põhjuseks oli asjaolu, et süüdistuse esitanud prokuröril puudusid selleks volitused.

Comey ise sõnas, et pidas jalutuskäigul märgatud merekarpidest moodustatud sõnumit "86 47" poliitiliseks avalduseks, mitte üleskutseks vägivallale.

Salateenistus küsitles Comeyt mais, kui Trumpi administratsiooni ametnikud väitsid, et Comey õhutab rahvast presidendi tapmisele. Comey kustutas postituse peagi pärast selle avaldamist, kirjutades selgituseks: "Ma ei teadnud, et osa inimesi seostab neid numbreid vägivallaga," ja lisades: "Olen igasuguse vägivalla vastu, seega eemaldasin postituse."

"86" on slängiväljend, mis tähendab "välja viskama", "vabanema" või "teenindamisest keelduma". Ühtlasi on numbrikombinatsioonile lisandunud värskem tähendus - tapmine. "47" viitas väidetavalt Trumpile, kes on USA 47. president.

Trump süüdistas maikuus antud intervjuus telekanalile Fox News Comeyt selles, et too teadis "täpselt, mida see tähendas".

"Iga laps teab, mida see tähendas," ütles Trump. "Kui olete FBI direktor ja ei tea, mida see tähendas, siis see tähendas atentaati. Ja see on seal selgelt ja arusaadavalt kirjas."

Viimase aasta jooksul on justiitsministeeriumi uurimise alla sattunud mitmed vabariiklasest presidendi vastased. See toimub ajal, mil peaprokuröri kohusetäitja Todd Blanche püüab end näidata sobivaima kandidaadina sellele ametikohale jäämiseks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Associated Press, Reuters

