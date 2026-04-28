Trump kuningas Charlesile: USA-l pole brittidest lähedasemaid sõpru

USA president Donald Trump ütles teisipäeval Valges Majas kuningas Charles III võõrustades, et Ühendriikidel pole brittidest lähemaid sõpru.

Monarhi riigivisiiti varjutavad pinged Iraani sõja pärast, kuid presidendi toon oli valgusaastate kaugusel tema hiljutistest torgetest peaminister Keir Starmeri aadressil.

"Sajandite jooksul pärast iseseisvuse saavutamist pole ameeriklastel olnud brittidest lähemaid sõpru," ütles Trump, viidates asjaolule, et kuninglik visiit tähistab 250 aasta möödumist päevast, kui Ameerika kolooniad kuulutasid end Briti võimu alt iseseisvaks.

Kasutades fraasi, mida Briti valitsused on väärtustanud sestsaati, kui Winston Churchill seda pärast teist maailmasõda esmakordselt kasutas, ütles Trump, et kahe riigi vahel on "eriline suhe ning me loodame, et see jääb alati nii."

Trump kiitis ka Briti sõjaväge, öeldes, et keegi pole Ühendriikide kõrval paremini võidelnud – hoolimata sellest, et oli hiljuti nimetanud Suurbritannia kaht lennukikandjat mänguasjadeks.

Seejärel lendasid mürinal üle Valge Maja neli USA hävitajat, mida jälgisid Trump, kuningas Charles, kuninganna Camilla ja esileedi Melania Trump.

Neli päeva kestva kuningliku visiidi teisel päeval pöördub Charles USA kongressi poole ning eeldatavalt kutsub oma kõnes üles leppimisele ja uuenemisele, pidades silmas hiljutisi pingeid riikidevahelistes suhetes.

Vabariiklasest Trump on korduvalt sarjanud Briti peaministrit Starmerit nii tema vastuseisu pärast Iraani sõjale kui ka riigi rände- ja energiapoliitika tõttu.

Kuid Trump – Briti kuningliku pere pikaaegne austaja, keda ka ennast eelmisel aastal riigivisiidil võõrustati – oli vihmasel Washingtoni hommikul heas tujus, öeldes: "On alles ilus Briti ilm."

79-aastane president naljatas koguni, et tema Šotimaal sündinud kadunud emal oli sümpaatia Charlesi vastu, kes on praegu 77-aastane.

Kõlasid kahuripaugud ja sõjaväeorkester mängis Suurbritannia ning USA hümne, enne kui Charles surus kätt Trumpi administratsiooni tippametnikega ja inspekteeris koos presidendiga vägesid.

Seejärel marssis mööda rühm USA iseseisvussõja aegsetes vormirõivastes sõdureid, kes mängisid flööti ja trumme.

Seejärel pidas Trump Charlesiga ovaalkabinetis kõnelusi. Kohtumine toimus aga suletud uste taga, mis on tavaliselt jutuka USA presidendi puhul tavatu samm ning peegeldab visiidi tundlikkust.

"See oli väga hea kohtumine. Ta on fantastiline inimene. Nad on uskumatud inimesed ja see on suur au," ütles Trump hiljem ajakirjanikele.

Kuningas Charles mõistis USA kongressis hukka poliitilise vägivalla

Charles III mõistis teisipäeval USA kongressile peetud harukordses kõnes hukka poliitilise vägivalla.

"Lubage mul öelda vankumatu otsusekindlusega: sellised vägivallateod ei saavuta kunagi edu," ütles monarh vaid mõni päev pärast arvatavat katset tappa Washingtonis meediagalal USA president Donald Trump.

Ta lubas, et demokraatlikud riigid seisavad oma rahva kaitsel ühtselt.