Trump kuningas Charlesile: USA-l pole brittidest lähedasemaid sõpru

Kuningas Charles III ja president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/AP
USA president Donald Trump ütles teisipäeval Valges Majas kuningas Charles III võõrustades, et Ühendriikidel pole brittidest lähemaid sõpru.

Monarhi riigivisiiti varjutavad pinged Iraani sõja pärast, kuid presidendi toon oli valgusaastate kaugusel tema hiljutistest torgetest peaminister Keir Starmeri aadressil.

"Sajandite jooksul pärast iseseisvuse saavutamist pole ameeriklastel olnud brittidest lähemaid sõpru," ütles Trump, viidates asjaolule, et kuninglik visiit tähistab 250 aasta möödumist päevast, kui Ameerika kolooniad kuulutasid end Briti võimu alt iseseisvaks. 

Kasutades fraasi, mida Briti valitsused on väärtustanud sestsaati, kui Winston Churchill seda pärast teist maailmasõda esmakordselt kasutas, ütles Trump, et kahe riigi vahel on "eriline suhe ning me loodame, et see jääb alati nii."

Trump kiitis ka Briti sõjaväge, öeldes, et keegi pole Ühendriikide kõrval paremini võidelnud – hoolimata sellest, et oli hiljuti nimetanud Suurbritannia kaht lennukikandjat mänguasjadeks.

Seejärel lendasid mürinal üle Valge Maja neli USA hävitajat, mida jälgisid Trump, kuningas Charles, kuninganna Camilla ja esileedi Melania Trump.

Neli päeva kestva kuningliku visiidi teisel päeval pöördub Charles USA kongressi poole ning eeldatavalt kutsub oma kõnes üles leppimisele ja uuenemisele, pidades silmas hiljutisi pingeid riikidevahelistes suhetes.

Vabariiklasest Trump on korduvalt sarjanud Briti peaministrit Starmerit nii tema vastuseisu pärast Iraani sõjale kui ka riigi rände- ja energiapoliitika tõttu.

Kuid Trump – Briti kuningliku pere pikaaegne austaja, keda ka ennast eelmisel aastal riigivisiidil võõrustati – oli vihmasel Washingtoni hommikul heas tujus, öeldes: "On alles ilus Briti ilm."

79-aastane president naljatas koguni, et tema Šotimaal sündinud kadunud emal oli sümpaatia Charlesi vastu, kes on praegu 77-aastane.

Kõlasid kahuripaugud ja sõjaväeorkester mängis Suurbritannia ning USA hümne, enne kui Charles surus kätt Trumpi administratsiooni tippametnikega ja inspekteeris koos presidendiga vägesid.

Seejärel marssis mööda rühm USA iseseisvussõja aegsetes vormirõivastes sõdureid, kes mängisid flööti ja trumme.

Seejärel pidas Trump Charlesiga ovaalkabinetis kõnelusi. Kohtumine toimus aga suletud uste taga, mis on tavaliselt jutuka USA presidendi puhul tavatu samm ning peegeldab visiidi tundlikkust.

"See oli väga hea kohtumine. Ta on fantastiline inimene. Nad on uskumatud inimesed ja see on suur au," ütles Trump hiljem ajakirjanikele.

Kuningas Charles mõistis USA kongressis hukka poliitilise vägivalla

Charles III mõistis teisipäeval USA kongressile peetud harukordses kõnes hukka poliitilise vägivalla. 

"Lubage mul öelda vankumatu otsusekindlusega: sellised vägivallateod ei saavuta kunagi edu," ütles monarh vaid mõni päev pärast arvatavat katset tappa Washingtonis meediagalal USA president Donald Trump.

Ta lubas, et demokraatlikud riigid seisavad oma rahva kaitsel ühtselt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

22:53

Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

22:17

ETV spordisaade, 28. aprill

22:15

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

22:15

FBI endisele peadirektorile esitati süüdistus Trumpi ähvardamises

22:04

Ukraina endine peaminister ERR-ile: Vene agressiooni eest vastutab ka Hiina

21:48

26 punktiga säranud Makke: tean, et olen sellisteks asjadeks võimeline!

21:27

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

21:25

Saaremaa, Lääne- ja Ida-Virumaa on endiselt kõrge riskiga seakatku piirkonnad

21:24

Kolmapäev püsib sajuta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:57

Karis: Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea

20:47

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

10:10

Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

20:09

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

06:50

WSJ: Iraan on kuhjuva toornafta tõttu hädas

27.04

Tehisintellekt on võtnud tõlkijatelt töö

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust Uuendatud

15:00

Kreml üritab tänavu Moskvas 9. mai paraadi korraldada

09:08

USA-s saavutas valitsusvastane vägivald 30 aasta tipu

27.04

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

22:53

Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

22:17

ETV spordisaade, 28. aprill

21:48

26 punktiga säranud Makke: tean, et olen sellisteks asjadeks võimeline!

21:27

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

22:15

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

18:23

Eesti Kunstiakadeemias algas iga-aastane hindamismaraton

18:02

Galerii: kultuuriasutused korraldasid Tartus õppekäikude toetuseks meeleavalduse Uuendatud

17:58

Varem Sõpruse all tegutsenud Kai kino jätkab iseseisva asutusena

14:14

Margus Kiiver: maratoni finišis mind tabanud infarkt oli väga karm üllatus

12:51

Petersoo: kalli ja maitsva spargli saab toidus otsast lõpuni ära kasutada

11:06

Elina Netšajeva: mu negatiivsed mõtted viisid südame rütmihäireteni

09:47

Arhitekt Liis Tarbe: kuur on rikka elu tunnistus

18:55

Eestis tekitavad Karise väljaütlemised eriarvamusi

18:55

Tallinnas asuva Kai kunstikeskuse kino hakkab tegutsema iseseisvalt

18:55

Tartus kogunesid kultuuriasutused üle Eesti kultuurihariduse toetuseks protestile

18:55

Vaatamata suurele küttimismahule hindab riik Saaremaad suureks sigade aafrika katku ohuga piirkonnaks

18:55

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

18:55

Lätis ei vaibu tipp-poliitikute lennureisidega seotud skandaalid

18:55

Päevakaja (28.04.2026 18:00:00)

18:55

Eesti Raudtee korrastab tänavu 100 raudtee ülekäigukohta üle Eesti

15:20

Raadiouudised (28.04.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (28.04.2026 12:00:00)

