Meedia: Iisrael loobus Ukraina väitel neilt röövitud vilja vastuvõtust

Iisraeli meedia teatas neljapäeval, et teraviljalaev, mille lastiks on Ukraina väitel Venemaa poolt Ukrainast röövitud vili, saadetakse tagasi ja seda ei lossita Iisraelis. Otsus järgnes Ukraina üleskutsele laev arestida.

Ajaleht Jerusalem Post ja teised väljaanded tsiteerisid Iisraeli Teraviljaimportijate Assotsiatsiooni avaldust, milles öeldi, et nende liikmesettevõte oli sunnitud laeva tagasi saatma.

Ettevõte Zenziper, mis väidetavalt teravilja importis, ei vastanud kohe Reutersi saadetud kommentaaritaotlusele.

Ukraina ja Iisrael vahetasid sel nädalal diplomaatilisi teravusi, kuna Kiiev mõistis hukka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina territooriumil kasvatatud teravilja ostud. Kiiev ähvardas sanktsioonidega neid, kes üritavad röövitud teraviljast kasu lõigata.

Kiiev peab Venemaa okupeeritud viies oblastis, sealhulgas Krimmis, toodetud teravilja varastatuks ja on protesteerinud selle ekspordi vastu Venemaa ettevõtete poolt teistesse riikidesse.

Ehkki Moskva peab neid viit oblastit oma territooriumi osaks, ei ole anneksiooni rahvusvaheliselt tunnustatud. Moskva ei ole seal kasvatatud teravilja õiguslikku staatust kommenteerinud.

Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja Oren Marmorstein kirjutas kolmapäeval ühismeedias, et Kiiev pole veel esitanud mingeid tõendeid vilja varastamise kohta. Marmorstein ei vastanud neljapäeval kohe kommentaaritaotlusele lasti staatuse kohta.