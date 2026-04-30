Valitsus võib Iraani sõja venimisel kütuseaktsiisi langetada

Tankla. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Valitsus võib Iraani sõja venimisel ja kõrge naftahinna jätkumisel kütuseaktsiisi langetada. Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) arvates on aga kunstlik hinna allasurumine ja nõudluse stimuleerimine rumal mõte.

Viimaste kuude ebakindlus naftaturul on toonud kogu maailmas kaasa kõrgema bensiini- ja diislihinna. Eestis on valitsus üritanud olukorda leevendada maisse plaanitud aktsiisitõusu ärajätmisega ja kütusevarude kasutuselevõtuga. 

Peaminister Kristen Michal (RE) loodab, et Iraani sõjas leitakse lähiajal lahendus, kuid praegu ei oska keegi ennustada, milline võib olla hinnasurve aasta teises pooles. Seetõttu pole tulevikus välistatud ka kütuseaktsiisi langetamine. 

"Üle nädala me majanduskabinetis arutame olukorda ja ma arvan, et sama teevad teised riigid. Ma ei välista, et jälle kahe nädala pärast hindame olukorda ja teeme järgmised otsused. Kindlasti hoiame silmad lahti, sest valitsus ei tee kindlasti nii, et ta paneb kapiukse kinni ja enam selle peale ei mõtle," rääkis Michal.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) on peaministriga sama meelt.

"Eks väga palju, mis tulevik ju toob, on ikkagi ennustamatu. Me ei tea, mis saab Hormuzi väinaga, aga selge on see, et me valitsuses regulaarselt vaatame üle, mida teevad naabrid, kuidas on meie majanduse konkurentsivõime. Midagi välistada ega lubada hetkel ei saa," lausus Keldo.

Samas ei ole kõik ministrid võimalikule aktsiisilangetusele avatud.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) sõnul on valitsuse senised sammud olnud piisavad. Kütusenappuses maailmas pole tema arvates mõistlik mingite trikkidega hinda alla suruda ja kunstlikult nõudlust tagant tõugata. 

Ligi lisas, et kuigi Läti tegi möödunud kuul ajutise aktsiisikärpe, siis on nende kütusehind kallim kui Eestis.

"Aktsiisiosa on ju summa. Ta ei ole protsent. Kui kütusehind läheb kolmekordseks, siis aktsiisisumma jääb sinna ikka ja selle alleshoidmine on eluliselt vajalik eelarvetele, mis kõigil on probleem," sõnas Ligi.

Valitsus arutas muuhulgas transpordiameti ja Rail Balticu juhiga, kuidas on kõrgem kütusehind mõjunud hangetele. Praegu mingit märkimisväärset kallinemist näha pole, kuid ka siinpuhul kaalutakse olukorra halvenedes leevendussamme.  

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

Loetumad uudised

29.04

Norras leiti riigi ajaloo suurim viikingiaegne mündiaare

13:13

Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

29.04

Venemaa soovib kehtestada võidupüha ajaks relvarahu

04:42

Ortodontilise ravi hinnad tõusevad, lahendusi ei paista

12:59

Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks Uuendatud

06:27

Soome hakkab Kuopiosse ehitama tuumajaama soojuse tootmiseks

16:38

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

29.04

Martti Kalda: "Kaljulaidi sündroom" ehk Suutmatus kohaneda paratamatusega

29.04

Venemaa peab 9. mai paraadi ilma sõjatehnikata

29.04

"Pealtnägija" uuris, miks pääses jõhker mõrvar deliiriumi tõttu karistuseta

ilmateade

loe: sport

18:42

Läti tennisekuulsus riputas reketi varna

18:00

Lill: meie põhiprobleem on aeglane oludega kohanemine

16:38

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

16:17

Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

loe: kultuur

18:45

Vanemuises esietendub näidend mehest, kes loeb lehest enda surmateadet

18:35

Haapsalus algas 21. õudus- ja fantaasiafilmide festival

18:06

Galerii: Stalkeri käik sai Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade tunnusmärgi

14:46

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

loe: eeter

14:46

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

13:39

HÕFF-i heategevuslikul oksjonil läheb müügile pruudi käsi ja klounide ninad

11:08

Kardioloog: infost pakatav maailm paneb põntsu unele ja südamele

11:02

Vabakutselisena loometeed jätkav Ott Raidmets: värskendus kulub mulle ära

Raadiouudised

17:45

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

15:55

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

15:20

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

12:50

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

12:45

Eesti Energia teenis esimeses kvartalis 49 miljonit eurot puhaskasumit

12:45

Magyar tahab suveks 10 miljardit eurot EL-i toetusraha liikuma saada

12:45

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

12:25

Raadiouudised (30.04.2026 12:00:00)

10:05

Lammutustööd tõid Tartus nähtavale kunagise õllevabriku võlvkeldrid

10:05

Trump: kaalume Saksamaal asuvate vägede vähendamist

