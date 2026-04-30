Berliin: Saksamaa on USA vägede arvu vähendamiseks valmis

Saksamaa välisminister ütles neljapäeval, et riik on valmis USA vägede arvu võimalikuks vähendamiseks, millega on ähvardanud president Donald Trump.

Trump teatas kolmapäeval, et Ühendriigid kaaluvad osa Saksamaal paiknevate kümnete tuhandete USA sõdurite ümberpaigutamist, mis on tingitud vaidlusest kantsler Friedrich Merziga Iraani sõja teemal.

"Me oleme selleks valmis, arutame seda põhjalikult ja usalduslikus vaimus kõikides NATO organites ning ootame ameeriklastelt sellekohaseid otsuseid," ütles Saksa välisminister Johann Wadephul Maroko visiidi ajal.

"Kõik sellised otsused arutatakse läbi meiega ja teistega, nagu liitlaste vahel kohane on," ütles Wadephul.

Merz ütles varem, et Saksamaa lähenemine Lähis-Ida sõjale on jätkuvalt suunatud ühtsele NATO-le ja usaldusväärsele Atlandi-ülesele partnerlusele.

"Saksamaa on tihedas ja usalduslikus kontaktis meie partneritega, sealhulgas ja eriti Washingtoniga," ütles Merz.

"Me teeme seda meie ühises Atlandi-üleses huvis. Me teeme seda vastastikuse austuse ja õiglase koormajagamisega," lisas Merz.

Merz sattus sel nädalal Trumpi viha alla, kui väitis, et Iraan "alandab" Washingtoni läbirääkimistelauas.

Trump ütles teisipäeval, et Merz "arvab, et Iraanil on sobilik omada tuumarelva. Ta ei tea, millest ta räägib!"

Seejärel teatas Trump kolmapäeval oma Truth Sociali platvormil tehtud postituses, et Ühendriigid kaaluvad oma vägede arvu vähendamist Saksamaal.

Wadephul ütles veel, et USA vägede vähendamise idee pole sugugi uus sõnum, lisades, et selle võimaluse on tõstatanud ka varasemad USA presidendid.