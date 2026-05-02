USA viib Saksamaalt välja 5000 sõdurit peale Merzi Iraani sõja kriitikat

Välismaa
Donald Trump reedel
Donald Trump reedel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Nathan Howard
Välismaa

Pentagon teatas reedel, et USA viib järgmise aasta jooksul Saksamaalt välja umbes 5000 sõdurit. Samm, mis tehti pärast seda, kui president Donald Trump polnud rahul Saksamaa kantsleriga USA-Iraani sõja kritiseerimise pärast, jätaks riiki ikkagi üle 30 000 USA sõduri, vahendas CNN.

"Sõjaminister on andnud korralduse viia Saksamaalt välja umbes 5000 sõdurit," ütles Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell avalduses. "See otsus järgneb ministeeriumi Euroopa vägede paigutuse põhjalikule läbivaatamisele ning on kooskõlas sõjatandri vajaduste ja kohapealsete oludega. Eeldame, et väljaviimine viiakse lõpule järgmise kuue kuni kaheteistkümne kuu jooksul," ütles Parnell.

Trump mainis vägede väljaviimist juba selle nädala alguses pärast seda, kui Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles, et Iraan alandab USA-d.

Esmaspäeval Kesk-Saksamaa kooli külastades süüdistas Merz USA ametnikke sõtta astumises ilma selge strateegiata, öeldes, et kogu asi on pehmelt öeldes läbimõtlemata.

"Iraanlased on ilmselgelt väga osavad läbirääkimistes või õigemini väga osavad mitte läbirääkimistes, lastes ameeriklastel reisida Islamabadi ja seejärel uuesti tulemusteta lahkuda," ütles Merz. "Iraani juhtkond, eriti revolutsiooniline kaardivägi, alandavad tervet rahvast. Ja seetõttu loodan, et see lõpeb võimalikult kiiresti," sõnas Merz.

Trump ütles teisipäeval, et Merz ei tea, millest ta räägib Iraani kohta ja teatas järgmisel päeval, et USA uurib ja vaatab läbi võimalikku vägede vähendamist.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: CNN

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

USA viib Saksamaalt välja 5000 sõdurit peale Merzi Iraani sõja kriitikat

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo