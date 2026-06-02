FT: USA kaalub uute tuumabaaside rajamist Euroopasse

Ameerika Ühendriikide esindajad arutavad võimalust paigutada oma tuumarelvastust Euroopas rohkematesse riikidesse kui praegu, teatas väljaanne Financial Times (FT) informeeritud allikatele viidates.

Financial Times teatas kolmele aruteludega kursis olevale isikule viidates, et Ühendriikide ametnikud on andnud märku avatusest paigutada tuumarelvi lisaks kuuele riigile, kus praegu juba asuvad USA tuumarelvade kandmiseks mõeldud pommitajad, veel mõnesse Euroopa riiki. Ajalehe teatel ei pruugi sellekohane kokkulepe siiski lähiajal saavutatav olla.

Raportis öeldi, et NATO idatiival asuvad riigid, sealhulgas Poola ja Balti riigid, on huvitatud USA kaheotstarbeliste õhusõidukite (DCA) – ehk nii tavalahinguteks kui tuumarelvadega ründamiseks mõeldud lennukite – baasidest, lisades, et arutelud NATO kanalites on käimas.

FT artiklit vahendanud uudisteagentuur Reuters tõdes, et ei saa teadet oma allikatest kinnitada. Valge Maja, kaitseministeerium ja NATO ei ole veel kommentaaritaotlustele vastanud.

Pentagoni poliitikajuht Elbridge Colby on varem avalikult öelnud, et USA jätkab oma tuumarelvade kasutamist NATO liikmete kaitsmiseks, isegi kui Euroopa liitlastele antakse juhtroll tavavägede osas.

USA president Donald Trump ja paljud tema lähemad kaastöötajad on kritiseerinud Euroopa liitlasi selle eest, et nad ei kuluta oma sõjaväele piisavalt ja loodavad tavavägede osas samuti Ühendriikide kaitsele.