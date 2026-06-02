X!

FT: USA kaalub uute tuumabaaside rajamist Euroopasse

Eesti
USA hävitajad F35 Ämari lennuväebaasis. F35-d võivad kanda ka tuumarelva.
USA hävitajad F35 Ämari lennuväebaasis. F35-d võivad kanda ka tuumarelva. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Eesti

Ameerika Ühendriikide esindajad arutavad võimalust paigutada oma tuumarelvastust Euroopas rohkematesse riikidesse kui praegu, teatas väljaanne Financial Times (FT) informeeritud allikatele viidates.

Financial Times teatas kolmele aruteludega kursis olevale isikule viidates, et Ühendriikide ametnikud on andnud märku avatusest paigutada tuumarelvi lisaks kuuele riigile, kus praegu juba asuvad USA tuumarelvade kandmiseks mõeldud pommitajad, veel mõnesse Euroopa riiki. Ajalehe teatel ei pruugi sellekohane kokkulepe siiski lähiajal saavutatav olla.

Raportis öeldi, et NATO idatiival asuvad riigid, sealhulgas Poola ja Balti riigid, on huvitatud USA kaheotstarbeliste õhusõidukite (DCA) – ehk nii tavalahinguteks kui tuumarelvadega ründamiseks mõeldud lennukite – baasidest, lisades, et arutelud NATO kanalites on käimas.

FT artiklit vahendanud uudisteagentuur Reuters tõdes, et ei saa teadet oma allikatest kinnitada. Valge Maja, kaitseministeerium ja NATO ei ole veel kommentaaritaotlustele vastanud.

Pentagoni poliitikajuht Elbridge Colby on varem avalikult öelnud, et USA jätkab oma tuumarelvade kasutamist NATO liikmete kaitsmiseks, isegi kui Euroopa liitlastele antakse juhtroll tavavägede osas.

USA president Donald Trump ja paljud tema lähemad kaastöötajad on kritiseerinud Euroopa liitlasi selle eest, et nad ei kuluta oma sõjaväele piisavalt ja loodavad tavavägede osas samuti Ühendriikide kaitsele.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:26

Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

12:25

Raadiouudised (02.06.2026 12:00:00)

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

12:08

Galerii: uue kunsti muuseumi iga-aastane aktinäitus viib tänavu Läänemerele

11:47

NFL-i parim kaitsemängija kolib vahetustehinguga läänerannikule võitma

11:46

Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni

11:42

Galerii: Tallinna Keskturule kerkib uus turuhoone ja kvartal

11:40

Keskmine palk kerkis esimeses kvartalis 2135 euroni Uuendatud

11:26

Villu Kõve: õigusemõistmisest ja seaduste ühetaolisest kohaldamisest

11:14

Kallinenud ehitushinnad ja uued tehnoloogiad tõstavad varakindlustuse hindu

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

01.06

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

12:26

Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

01.06

Laste Maailm kolis pika ajalooga esinduspoe Tallinna südalinnast ära

01.06

Eesti juurtega finantsfirmat Wise tabas Belgias rahapesu uurimine

01.06

Pašinjan lükkas tagasi Venemaa üleskutse korraldada EL-i referendum

01.06

Prantsuse presidendivalimistel võib täituda Euroopa Liidu õudusunenägu

01.06

Riigikohus tühistas MTÜ Meie Nursipalu taotlusel RMK raieload

01.06

Gaasivõrk kehtestas koduklientidele 7,32-eurose püsitasu Uuendatud

01.06

Sakul ei õnnestunud A. Le Coqi ja Värska tehingut peatada

01.06

Jaap Ora vaidlustas oma ametist vabastamise

ilmateade

loe: sport

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

11:47

NFL-i parim kaitsemängija kolib vahetustehinguga läänerannikule võitma

11:11

Haavlilaskur Velleste käis Prantsusmaa GP-etapil kolm korda pjedestaalil

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kodusest korvpallifinaalist, Götzisest ja hokist Uuendatud

loe: kultuur

12:08

Galerii: uue kunsti muuseumi iga-aastane aktinäitus viib tänavu Läänemerele

11:46

Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni

10:49

Tantsunõukogu näeb erateatrite toetuste muudatusettepanekutes ebavõrdsust

09:35

Kadri Hinrikuse uus lasteraamat "Koos isaga" räägib leinaga toimetulekust

loe: eeter

10:06

Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

09:21

Kristjan Hirmo alustab Vikerraadios kolmandat suvehooaega

09:08

Disainer: klaasisiltide meisterdamisest saab teha vahva seltskondliku mängu

08:30

Väikese Vanessa ema: neuroblastoomi ravi on väga raske ja pikk

Raadiouudised

10:50

Kohtukutse või trahv jõuab tulevikus inimeseni ka terviseportaali kaudu

09:55

Tartu teeb Jaamamõisa alale uue detailplaneeringu

09:20

Raadiouudised (02.06.2026 09:00:00)

01.06

Päevakaja (01.06.2026 18:00:00)

01.06

Tänavune silotegu on põllumeestele alanud lootusrikkalt

01.06

Setomaal tähistati lastekaitsepäeva lohehammaste maalimisega

01.06

Riigikogu kultuurikomisjon soovib suurendada ekspertide arvu ERRi nõukogus

01.06

Hiiumaa haigla ootab riigilt otsuseid ja tuge erakorraliste patsientide transpordiks mandrile

01.06

Raadiouudised (01.06.2026 15:00:00)

01.06

Enamik tudengeid peab kõrghariduse omandamiseks kooli kõrvalt tööl käima

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo