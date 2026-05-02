X!

Galerii: EKRE volikogu esitas presidendikandidaadiks Mart Helme

Eesti
EKRE volikog esitas presidendikandidaadiks Mart Helme
Vaata galeriid
14 pilti
Eesti

Laupäeval kogunes Tallinnas EKRE volikogu, kes esitas presidendikandidaadiks erakonna asjutajaliikme Mart Helme. Presidendikandidaadi peab kinnitama kuu aja pärast kogunev EKRE kongress.

"Meie hakkame vallutama Kadriorgu, me lähme võidu peale ja meil on plaan," ütles erakonna esimees Martin Helme. Martin Helme rääkis, et EKRE pole nõus mängima kaasa teiste poolt ettevalmistatud mänge. "Meil on oma kandidaat, me ei lähe mängima poliitilisi mänge. Me ajame oma asja, rahvuslikku asja," lausus ta.

Martin Helme sõnul on Mart Helmel olemas võidušanss valijameeste kogus, sest vaadates praegust olukorda, pole tema sõnul tõenäoline, et president riigikogus ära valitakse.

Ajaloolane ja poliitik, endine diplomaat ning EKRE varasem esimees Mart Helme ütles, et talle on olulised märksõnad rahvus, perekond ja kodu. "Kui mind peaks valitama presidendiks, siis esimeseks ülesandeks on taastada Eesis põhiseaduslik kord," rõhutas Helme.

Helme oli EKRE kongressi poolt kinnitatud presidendikandidaat ka 2016. aastal.

Presidendivalimised toimuvad sügisel. Esimene hääletusvoor riigikogus on kavas korraldada 2. septembril.  Ametis oleva presidendi ametiaeg lõpeb 10. oktoobril.

Esimeseks hääletusvooruks kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust (21 saadikut). Valituks tunnistatakse see kandidaat, kelle poolt hääletab riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus (68 saadikut).

Kui president ei osutu riigikogu kolmes võimalikus hääletamisvoorus valituks, kutsutakse kokku valimiskogu.

EKRE volikogu esitas pärast kogunemist avalduse, kus rõhutas, et presidendi peab saama valida rahvas.

"Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on järjekindlalt seisnud selle eest, et Eesti Vabariigi president peab saama oma mandaadi otse eesti rahvalt. Oleme vastu kitsas ringis tehtud erakondade tagatoakokkulepete tulemusel presidendi ametisse määramisele," seisis avalduses.

"Sel sügisel toimuvate presidendi valimiste eel näeme taas, milliseks diilitegemiseks on läinud. EKRE ei soovi poliitmängudes osaleda, vaid väljendab solidaarsust valdava osaga ühiskonnast, kelle arvates peab olema president valitud rahva poolt," sõnas erakond.

"Sel eesmärgil esitame varakult eesti rahvale oma presidendikandidaadi, kelle vastavalt kehtivale seadusele seame üles valimiskogus, kuid kellele taotleme eelnevalt toetust rahva seas," lisas erakond.

Toimetaja: Mari Peegel, Valner Väino

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

Galerii: EKRE volikogu esitas presidendikandidaadiks Mart Helme

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo