Pühapäev tuleb soe, kuid hoovihmadega

Ööl vastu pühapäeva on taevas valdavalt selge. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhusooja on 4 kuni 10 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ning kohatiste hoovihmadega, Ida-Eestis aga enamasti selge ja sajuta. Tuul puhub edelast 3 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 8 kuni 13 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma, suurem on sajuvõimalus Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Keskpäevast on Põhja-Eestis tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on oodata 13 kuni 19, Lõuna-Eestis kuni 22, kuid tuulele avatud rannikul kuni 8 kraadi.

Esmaspäev tuleb pilves selgimistega, vihmane ning võimalik, et ka äikesega. Õhtul pilvisus hõreneb ning sajuvõimalus väheneb. Õhk on soe – plusskraade on 13 kuni 19, Lõuna-Eestis kuni 24 ning vaid rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Teisipäevast ilmad jahenevad. Sooja on keskmiselt 11 kraadi. Samas taevas on valdavalt selge ning sademeid karta pole.

Kolmapäev tuleb küll veidi pilvisem, neljapäev taas selgem, kuid ilm püsib sajuta. Sooja on kolmapäeval keskmiselt 12 ning neljapäeval 14 kraadi.