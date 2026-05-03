Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed drooniohu hoiatuse

Kell 5.30 tuli kaitseväelt teade drooniohu lõpust: "Häire lõpp. Hetkel ohtu Eesti õhuruumis ei ole."

Varem on Ukraina kaugmaadroonid Venemaa Eestiga külgnevate piirkondade ründamisel Venemaa vastutegevuste tõttu Eesti, Soome ja Läti õhuruumi kandunud.

Leningradi oblasti kuberner teatas varahommikul, et Venemaa õhutõrje "hävitas 35 drooni".

Sarnase sisuga teade tuli ka Ida-Virumaal asuvate inimeste telefonidele.

Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed pühapäeva varahommikul kaitseväelt drooniohu hoiatuse. Samal ajal teatasid Venemaa Leningradi oblasti võimud droonirünnakust.

