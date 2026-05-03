Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed drooniohu hoiatuse
Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed pühapäeva varahommikul kaitseväelt drooniohu hoiatuse. Samal ajal teatasid Venemaa Leningradi oblasti võimud droonirünnakust.
"Võimalik droonidest tulenev õhuoht Võrumaal," teatas kaitsevägi EE-ALARM-i kaudu. "Drooni nähes varjuge."
Sarnase sisuga teade tuli ka Ida-Virumaal asuvate inimeste telefonidele.
Leningradi oblasti kuberner teatas varahommikul, et Venemaa õhutõrje "hävitas 35 drooni".
Varem on Ukraina kaugmaadroonid Venemaa Eestiga külgnevate piirkondade ründamisel Venemaa vastutegevuste tõttu Eesti, Soome ja Läti õhuruumi kandunud.
Kell 5.30 tuli kaitseväelt teade drooniohu lõpust: "Häire lõpp. Hetkel ohtu Eesti õhuruumis ei ole."
Toimetaja: Mait Ots