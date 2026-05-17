Läti õhuruumis lendas tundmatu droon

Läti võimude teatel sattus ööl vastu pühapäeva riigi idaosa õhuruumi tundmatu droon, mis mõne aja pärast aga Läti territooriumilt lahkus. Rēzekne, Ludza ja Krāslava ning hiljem ka Alūksne ja Balvi omavalitsuse elanikud said pühapäeva hommikul teavituse võimaliku ohu kohta õhuruumis.

Veebilehel 112.lv avaldatud teate kohaselt hoiatasid Läti relvajõud (NBS) nende piirkondade elanikke, et riigi õhuruumis on potentsiaalne oht. Regiooni elanikel paluti püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglit, sulgeda aknad ja uksed ning madalalt lendava, kahtlase või ohtliku objekti märkamisel sellele mitte läheneda ja helistada hädaabi numbrile 112.

Läti relvajõud teatasid hiljem, et pühapäeva varahommikul sisenes Läti õhuruumi üks mehitamata õhusõiduk (UAV) ning hiljem lendas sealt uuesti välja. Intsidendi tõttu aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad.

NBS-i pressiesindaja kolonel Māris Tutiņš ütles Läti raadiole, et andurid edastasid info võimalikust ohust Läti õhuruumis veidi enne kella kuut hommikul. Esialgsetel andmetel sisenes droon Läti õhuruumi Valgevenega külgneva Krāslava omavalitsuse kohal ja lendas veidi hiljem Venemaaga piirneva Ludza omavalitsuse kohal riigist välja, ütles Tutiņš.

Võimalik droonioht Läti idaosa õhuruumile on möödas, teatasid relvajõud.

Läti armee kinnitas varasemas pressiteates, et jälgib koos NATO liitlastega pidevalt õhuruumi, et tagada suutlikkus võimalikele ohtudele kohe reageerida. NBS märkis, et on tugevdanud oma õhutõrjevõimekust idapiiril, paigutades sinna täiendavaid üksusi. Kuni Venemaa agressioon Ukrainas jätkub, on võimalikud korduvad intsidendid, kus välisriikide mehitamata õhusõidukid sisenevad Läti õhuruumi või lähenevad sellele.

Läti idapoolse Latgale regiooni elanikud on saanud ka varem sarnaseid mobiiliteavitusi ning need olid tõenäoliselt seotud Vene-Ukraina sõjas kasutatavate droonidega, mis lähenesid Läti õhuruumile või sisenesid sinna. Sellised droonid on mitmel korral ka Läti territooriumil plahvatanud, viimati nädal aega tagasi vähekasutatud naftabaasis Rēzeknes.

Nendes intsidentides ei ole seni keegi viga saanud, kuid viimane juhtum Rēzeknes viis esmalt kaitseministri tagasiastumiseni ja seejärel kogu peaminister Evika Siliņa (Uus Ühtsus) valitsuse langemiseni.