Esmaspäeval on sooja kuni 19 kraadi

Saabuval ööl jäävad Baltimaad väheaktiivsesse rõhuvööndisse. Taevas on enamasti kõrgema kihi pilved, millest vaid mõni üksik sajuhoo annab. Esmaspäeval areneb Rootsi põhjaosa kohal uus osatsüklon ja selle lohk liigub merelt üle Eesti kirdesse. Vihmasadu jõuab hommikul saartele ning levib ida suunas üle mandri. Välisatud pole ka äike.

Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega ning kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, mis hommikuks lõunakaarde pöördub. Õhutemperatuur on 5 kuni 11 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on pilves selgimistega ilm ning Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma. Tuul puhub lõunakaarest 1-7 m/s ning sooja on 7 kuni 14 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ning võimalik, et sähvib ka äike. Tihedam on vihmasadu Põhja-Eestis. Ennelõunal puhub kagu- ja lõunatuul kiirusega 2-8 m/s. Pärastlõunal tuul tugevneb puhudes edelast 5-10, iiliti 15, mandri lõuna- ja idaosas 8-14, iiliti kuni 21 m/s. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad ning tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 13 kuni 19, Lõuna-Eestis kuni 25, samas rannikul kohati 10 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad vähese ja vahelduva pilvisusega, reede isegi valdavalt selge taevaga ning püsivalt sajuta. Teisipäev tuleb teistest veidi tuulisem, põhjarannikul küündivad tuuleiilid 16 m/s. Edaspidi võtab tuul hoogu maha. Kui ööl vastu teisipäeva on sooja lausa 5 kuni 11 kraadi, siis järgneval paaril ööl langeb õhutemperatuur mõnel pool isegi kraad, paar miinuspoolele. Alles ööl vastu reedet jääb temperatuur taas 0 ja 6 kraadi vahele. Päeval on teisipäeval sooja keskmiselt 16, kolmapäeval vaid 12, neljapäeval 13 ning reedel taas 15 kraadi.