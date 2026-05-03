X!

Esmaspäeval on sooja kuni 19 kraadi

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Saabuval ööl jäävad Baltimaad väheaktiivsesse rõhuvööndisse. Taevas on enamasti kõrgema kihi pilved, millest vaid mõni üksik sajuhoo annab. Esmaspäeval areneb Rootsi põhjaosa kohal uus osatsüklon ja selle lohk liigub merelt üle Eesti kirdesse. Vihmasadu jõuab hommikul saartele ning levib ida suunas üle mandri. Välisatud pole ka äike.

Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega ning kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, mis hommikuks lõunakaarde pöördub. Õhutemperatuur on 5 kuni 11 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on pilves selgimistega ilm ning Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma. Tuul puhub lõunakaarest 1-7 m/s ning sooja on 7 kuni 14 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ning võimalik, et sähvib ka äike. Tihedam on vihmasadu Põhja-Eestis. Ennelõunal puhub kagu- ja lõunatuul kiirusega 2-8 m/s. Pärastlõunal tuul tugevneb puhudes edelast 5-10, iiliti 15, mandri lõuna- ja idaosas 8-14, iiliti kuni 21 m/s. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad ning tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 13 kuni 19, Lõuna-Eestis kuni 25, samas rannikul kohati 10 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad vähese ja vahelduva pilvisusega, reede isegi valdavalt selge taevaga ning püsivalt sajuta. Teisipäev tuleb teistest veidi tuulisem, põhjarannikul küündivad tuuleiilid 16 m/s. Edaspidi võtab tuul hoogu maha. Kui ööl vastu teisipäeva on sooja lausa 5 kuni 11 kraadi, siis järgneval paaril ööl langeb õhutemperatuur mõnel pool isegi kraad, paar miinuspoolele. Alles ööl vastu reedet jääb temperatuur taas 0 ja 6 kraadi vahele. Päeval on teisipäeval sooja keskmiselt 16, kolmapäeval vaid 12, neljapäeval 13 ning reedel taas 15 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:47

Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak Uuendatud

22:31

Tiitlivõistlusteks valmistuv Embrich: tunnen, et kogu aeg on midagi puudu

22:16

Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

22:07

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:49

Viipekeelsed uudised

21:34

Esmaspäeval on sooja kuni 19 kraadi

21:32

Aprillis sündis esimene Eestis kloonitud varss

21:27

Eksperdid: gaasijaamad ei välista tuumajaamasid

21:22

Ühiskonna vananemine sunnib kinnisvaramaastikku muutuma

21:20

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:21

Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed drooniohu hoiatuse Uuendatud

22:47

Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak Uuendatud

08:19

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

13:08

Vallandatud Vene aseminister põgenes USA-sse

07:58

Politsei hoiatab Tallinnas Haaberstis liikuva karu eest

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

02.05

Ministeerium pani hauaplatside kasutust reguleeriva seaduse eelnõu kalevi alla

02.05

Türgi ettevõte plaanib Eestis esmalt toota ekspordiks mõeldud moona

11:40

Zelenski ja Fico telefonikõne andis lootust suhete paranemiseks

19:25

Rootsi rannikuvalve pardus Venemaa varilaevastiku alusele Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:31

Tiitlivõistlusteks valmistuv Embrich: tunnen, et kogu aeg on midagi puudu

22:16

Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

21:20

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

20:44

ManU võitis esmakordselt kümne aasta jooksul Liverpooli mõlemas liigamängus

loe: kultuur

15:44

Fotod: Tallinnas tähistati läti helilooja Pēteris Vasksi juubelit

15:29

Sirja-Liisa Eelma: mind huvitab kunstis vahepealsus

12:12

Keelesäuts. Vampiirihooldusest toidumürani

09:45

LUULETUS | Jan Kausi, Indrek Koffi ja Raido Mürgi "Rahvusringhääling"

loe: eeter

14:29

Politseinik: huumor aitab keeruliste olukordadega toime tulla

13:09

Esiklast ootav Kadri Voorand: tuleb ennast usaldada ja enda vastu hell olla

09:27

ETV2 tähistab teemaõhtuga Silvi Vraidi sünniaastapäeva

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

Raadiouudised

18:45

Eesti verevähipatsientidel on lootust veel tänavu uut rakuravi saada

18:30

Prantsusmaa presidendivalimiste eel ei ole selget favoriiti välja kujunenud

18:30

Päevakaja (03.05.2026 18:00:00)

02.05

Saaremaal suurenes kuritegude hulk aastaga ligi 25%

02.05

Mitu kuud kestnud põud mõjutab suviteraviljade idanemist

02.05

Päevakaja (02.05.2026 18:00:00)

02.05

Ilmateenistus lubab tänaseks päikest, homseks vihma

01.05

Laskemoonatehase rajamine Ida-Virumaale suurendab konkurentsi tööjõuturul

01.05

Kagu-Eesti tegevuskavast ei ole kujunenud sisulist tööriista

01.05

Päevakaja (01.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo