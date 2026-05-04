ERK uueks juhiks sai Rein Suurkask

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid valis üldkoosolekul uueks esimeheks Rein Suurkase, aseesimeesteks Raul Kivi ja Paul Puustusmaa.

Suurkask on varem (aastatel 2014–2024) kuulunud EKRE ridadesse ja selle juhatusse. Ta oli ka 17. maist 26. oktoobrini 2019 XIV riigikogu liige seoses Kert Kingo volituste peatumisega.

ERK juhatuse liikmeteks valiti Lauri Koni, Siiri Rae, Andres Alver, Heldur Paulson, Alar Ani, Kätlin Kuusk, Helle Kullerkupp, Kalle Kivistik, Anto Animägi, Olev Kull, Ronald Judin, Ander Juurikas.

"Millised me oleme, otsustame meie ise, mitte meie oponendid. Oleme tulnud selleks, et jääda. Oleme ühendav, mitte killustav erakond. Eesti inimene vajab täna rahulikult ja väärikalt toimivat riiki," teatas erakond.

Eelmine ERK esimees Silver Kuusik lahkus väidetavalt tervislikel põhjustel veebruaris erakonna esimehe kohalt ja lahkus ka erakonna ridadest. 22. veebruaril liitus aga Kuusik juba Keskerakonnaga, mille liige oli ta ka aastatel 2004–2014. Pärast seda jõudis Kuusik kuuluda ka Rahva Ühtsuse, Vabaerakonna, uuesti Rahva Ühtsuse, siis EKRE ja enne Keskerakonda naasmist ka ERK ridadesse.

ERK liikmete arv langes viimastel nädalatel alla 500 ehk alla nõutava miinimumi. Esmaspäevahommikuse seisuga oli ERK-s 502 liiget.

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid loodi EKRE-st väljavisatud või lahkunute baasil 2024. aastal. Emori aprillikuises erakondade toetusuuringus oli ERK toetusnumber üks protsent.