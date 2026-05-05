Trammiga saab Tallinna lennujaama juuli esimesest poolest

Trammiliin number 2
Tallinna lennujaama pole trammiga saanud sõita 2023. aastast. Mitu korda edasi lükatud liin number 2 peaks lõpuks valmima juuli esimese kahe nädala jooksul. Linn plaanib lennujaama ja linna vahel avada ka teise trammiliini.

Trammiga ei ole Tallinnas lennujaama sõita saanud juba 2023. aasta suvest, mil liikluse katkestasid teetööd ja Vanasadama trammiliini rajamine. Kui sama aasta sügisel hakkasid trammid taas käima, tuli välja, et Rail Balticu terminali ehituse tõttu ei pääse trammid lennujaamani kuni 2025. aasta lõpuni.

Hiljem selgus, et Rail Balticu ehitusprobleemide tõttu ei saa lennujaama rööbasteed pidi siiski kuni 2026. aasta suveni.

Tallinna transpordivaldkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul peaks trammiühendus linna ja lennujaama vahel taastatud saama juuli esimese kahe nädala jooksul. Paarinädalase edasilükkamise põhjustab Jesse sõnul anomaalia Tallinna Vee trassiga. Nimelt ei olnud projekteeringus veetrassi kõrgus õigesti märgitud.

"Selliseid asju tuleb ikka ette, et projekteeringu info ei vasta päris reaalsusele, samas võib ka varasem info valesti sisestatud olla," ütles Jesse.

Tallinnale kuuluv Tallinna Linnatransport on tellinud lennujaama juurde uue trammitee haru rajamise ning vastav leping on ka sõlmitud. Uus haru annaks võimaluse, et tulevikus hakkab peale number 2 käima lennujaamani ka mõni muu liin. Enne Vanasadama liini avamist käis lennujaamani näiteks liin number 4, mille teine lõpp-peatus asub Tondil.

Jesse sõnul plaanitakse ka teise haruga edasi liikuda ning praeguste juttude järgi liigubki üks trammiliin Kopli ja teine Tondi suunal. Millal teine trass võiks valmida, saab avalikkusele selgeks suvel.

Toimetaja: Märten Hallismaa

