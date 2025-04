Trammiga hakkab Tallinnas lennujaama pääsema alles järgmise aasta juunis

Trammiga ei saa Tallinnas lennujaamani sõita juba 2023. aasta suvest, mil trammiliikluse katkestasid teetööd ja Vanasadama trammiliini rajamine. Kui sama aasta sügisel hakkasid trammid taas käima, tuli välja, et Rail Balticu terminali ehituse tõttu ei pääse trammid lennujaamani kuni 2025. aasta lõpuni.

Praegu on seis selline, et Ülemiste suurterminali ehitus jõuab alles järgmise aasta esimeses pooles järku, peale mida saab tramm hakata taas lennujaamani sõitma.

Eelmisel neljapäeval toimus kohtumine, kus osalesid nii Rail Balticu kui ka Tallinna linnaametite esindajad ning seal jõuti järeldusele, et enne järgmist suve lennujaama juures trammiliiklust avada ei saa.

"Koosolekul pidime tõdema, et trammiliikluse avamine lennujaamani on hetke seisuga tõenäoline 2026. aasta juunis," ütles ERR-ile Rail Baltic Estonia pressiesindaja Silvia Pärmann.

Pärmanni sõnul pole võimatu, et kui tööd valmivad kiiremini, võib see ka varem juhtuda. "Samas on tegemist keeruka ja mahuka taristuprojektiga, kus ei ole võimalik teha järeleandmisi ohutuse ja kvaliteedi arvelt," nentis ta.

Samal ajal on Tallinnale kuuluv Tallinna Linnatransport (TLT) tellinud lennujaama juurde uue trammitee haru rajamise ning vastav leping on juba sõlmitud. Uus haru annaks võimaluse, et tulevikus hakkab peale number 2 käima lennujaamani ka mõni muu liin. Enne Vanasadama liini avamist käis lennujaamani näiteks liin number 4, mille teine lõpp-peatus asub Tondil.

Uus haru valmib aasta lõpuks, öeldi ERR-ile linnavalitsusest, ning esialgu hakkab lennujaamani sõitma ainult tramm number 2. Kas edaspidi hakkab lennujaamani sõitma ka mõni muu liin, selgub modelleerimise käigus, esialgu hakatakse jälgima, kui palju reisijaid lennujaamani sõitma hakkab.

See, et Vanasadama tramm ei saa seni lennujaamani sõita, on omal moel märkimist väärt, sest see trammiliin rajatigi just sadama ja lennujaama ühendamiseks ja selle põhjendusega saadi mitukümmend miljonit eurot ka Euroopast: trammiliini ehituseks kulunud 55 miljonist eurost tuli Euroopa Liidu taasterahastust 36,5 miljonit.

Vanasadama trammiliin, mis kannab numbrit 2, hakkas reisijaid teenindama mullu detsembris.